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Главная / Новости / Русская версия / Руслан Аджба назначен министром министром социального обеспечения и демографической политики Абхазии

Руслан Аджба назначен министром министром социального обеспечения и демографической политики Абхазии

12
19:13, 29 Апреля 2020
Руслан Аджба назначен министром министром социального обеспечения и демографической политики Абхазии
Указ подписал Президент РА Аслан Бжания.

Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О министре социального обеспечения и демографической политики».

В тексте Указа говорится: 

«Назначить министром социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия Аджба Руслана Таифовича».

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