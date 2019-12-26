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Руководствоваться национальными интересами Республики Абхазия: МИД отчитался о проделанной за год работе
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13:37, 26 Декабря 2019
Отчет о работе Министерства иностранных дел Республики Абхазия за 2019 год.
Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Абхазии отчиталось о проделанной работе внешнеполитического ведомства в уходящем году.
Так, согласно Отчету, «в 2019 году Министерством иностранных дел велось активное укрепление и содержательное насыщение абхазо-российских отношений в различных сферах. Продолжена продуктивная работа по укреплению и развитию дружественных связей с государствами, признавшими суверенитет Республики Абхазия, а также по установлению новых зарубежных контактов».
Кроме того, «велась активная работа по продвижения позитивного внешнеполитического имиджа Республики Абхазия, информационному обеспечению внешнеполитической деятельности и качественному освещению работы МИД Абхазии внутри страны и за ее пределами».
О работе в рамках абхазо-российского взаимодействия.
В апреле 2019 года в Москве прошла встреча министров иностранных дел Республики Абхазия и Российской Федерации Даура Кове и Сергея Лаврова. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам текущей повестки дня, а также обсудили комплекс вопросов, связанных с укреплением региональной безопасности.
Представители МИД Абхазии приняли участие в мероприятиях: Российском инвестиционном форуме 2019 года «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции», в г. Сочи; V-м юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность»; Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого состоялось подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года.
Особое значение в 2019 г. придавалось интенсификации отношений Республики Абхазия с субъектами Российской Федерации. Состоялось подписание следующих документов: План мероприятий 2018-2021 гг. с Ростовской областью, а также планы мероприятий 2019-2021 гг. с Краснодарским краем и Ненецким округом.
О рабочих визитах.
В 2019 году министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове совершил ряд рабочих визитов.
Глава МИД Абхазии посетил Республику Никарагуа для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию Сандинистской революции. В ходе визита 20 июля в г. Манагуа, в рамках торжественных мероприятий, посвященных 40-летию Сандинистской революции, прошла встреча Даура Кове с Президентом Республики Никарагуа Даниэлем Ортега. В ходе встречи стороны отметили важность сложившихся между Республикой Никарагуа и Республикой Абхазия отношений и выразили уверенность в дальнейшем наращивании полноформатного двустороннего взаимодействия. В рамках визита также состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Абхазии и Никарагуа.
Сотрудничество с Республикой Арцах.
2019 год стал годом продуктивного сотрудничества с Республикой Арцах. 30 мая состоялся визит абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Дауром Кове в Республику Арцах, в ходе которого прошла встреча с министром иностранных дел Республики Арцах Маcисом Маиляном.
Об интенсификации отношений с Республикой Южная Осетия.
19 сентября состоялся визит делегации Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Дауром Кове в Республику Южная Осетия, где прошли встречи с Президентом РЮО Анатолием Бибиловым, министром иностранных дел Дмитрием Медоевым, Послом Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Аланом Елбакиевым. Кроме того, состоялся визит Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в Республику Абхазия.
Развитие отношений с ПМР.
В 2019 году активно развивались отношения с Приднестровской Молдавской Республикой. В Представительстве Республики Абхазия в ПМР состоялось более 30 официальных встреч. Состоялся также визит Полномочного Представителя Республики Абхазия в ПМР Александра Ватамана в Республику Абхазия.
В мае 2019 года делегация Абхазии посетила праздничные мероприятия, посвящённые 5-летию со дня провозглашения ДНР.
О работе посольств и представительств Республики Абхазия за рубежом.
За отчетный период Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации продолжило осуществлять работу по представлению интересов Республики Абхазия в Российской Федерации, принимало участие в решении внешнеполитических и консульских вопросов, защищало интересы и права граждан и юридических лиц Республики Абхазии.
В отчетный период велась активная работа Посольства Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Республике Венесуэла и в Республике Никарагуа Заур Гваджава участвовал во всех мероприятиях, организованных по линии МИД БРВ для аккредитованных дипломатов. Осуществлялось взаимодействие с МИД Венесуэлы.
В 2019 году проводилась активная работа по установлению и поддержанию отношений с государствами Ближневосточного и Африканского регионов.
За отчетный период активно проводилась работа Официального Представительства Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике по основным направлениям деятельности. Полномочный Представитель Республики Абхазия в ПМР принял участие в более 50-ти мероприятиях республиканского, городского и ведомственного значения, прошедших на территории Приднестровья. В Представительстве Республики Абхазия в ПМР состоялось 36 официальных встреч. Поступило 77 писем и нот от руководства ПМР и руководителей приднестровских ведомств.
За отчетный период велась активная работа по линии Полномочного Представительства Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия. Полномочный Представитель Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия Хибла Амичба поддерживает контакты с представителями абхазской диаспоры Германии, а также ряда стран Западной Европы. Ведется активная информационно-просветительская работа по продвижению позитивного имиджа Республики Абхазия.
О Женевских дискуссиях.
МИД Абхазии продолжает активное участие в Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. В 2019 г. состоялось четыре раунда Женевских дискуссий, каждому из которых предшествовали расширенные консультации с сопредседателями Женевских дискуссий в г. Сухум. Несмотря на отсутствие ощутимого прогресса в достижении договоренности о подписании юридически обязывающего соглашения о неприменении силы с Грузией, следует отметить позитивную роль Женевского формата для постановки и международного обсуждения важных и актуальных для абхазской стороны вопросов.
О работе Совета молодых дипломатов при МИД РА.
В 2019 году активную работу проводил Совет молодых дипломатов при МИД Абхазии. 26 апреля 2019 года в МИД Республики Абхазия прошел тренинг для дипломатов, организованный делегацией Организации Непредставленных Народов и Наций (UNPO) совместно с Советом Молодых Дипломатов при МИД Абхазии.
Делегация СМД при МИД Абхазии принимала участие в VI Форуме молодых дипломатов стран Евразийского пространства в Москве, а также в III Глобальном форуме молодых дипломатов, который также проходил в г. Москва.
Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. Министерство иностранных дел Абхазии отчиталось о проделанной работе внешнеполитического ведомства в уходящем году.
Так, согласно Отчету, «в 2019 году Министерством иностранных дел велось активное укрепление и содержательное насыщение абхазо-российских отношений в различных сферах. Продолжена продуктивная работа по укреплению и развитию дружественных связей с государствами, признавшими суверенитет Республики Абхазия, а также по установлению новых зарубежных контактов».
Кроме того, «велась активная работа по продвижения позитивного внешнеполитического имиджа Республики Абхазия, информационному обеспечению внешнеполитической деятельности и качественному освещению работы МИД Абхазии внутри страны и за ее пределами».
О работе в рамках абхазо-российского взаимодействия.
В апреле 2019 года в Москве прошла встреча министров иностранных дел Республики Абхазия и Российской Федерации Даура Кове и Сергея Лаврова. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам текущей повестки дня, а также обсудили комплекс вопросов, связанных с укреплением региональной безопасности.
Представители МИД Абхазии приняли участие в мероприятиях: Российском инвестиционном форуме 2019 года «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции», в г. Сочи; V-м юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность»; Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого состоялось подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года.
Особое значение в 2019 г. придавалось интенсификации отношений Республики Абхазия с субъектами Российской Федерации. Состоялось подписание следующих документов: План мероприятий 2018-2021 гг. с Ростовской областью, а также планы мероприятий 2019-2021 гг. с Краснодарским краем и Ненецким округом.
О рабочих визитах.
В 2019 году министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове совершил ряд рабочих визитов.
Глава МИД Абхазии посетил Республику Никарагуа для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию Сандинистской революции. В ходе визита 20 июля в г. Манагуа, в рамках торжественных мероприятий, посвященных 40-летию Сандинистской революции, прошла встреча Даура Кове с Президентом Республики Никарагуа Даниэлем Ортега. В ходе встречи стороны отметили важность сложившихся между Республикой Никарагуа и Республикой Абхазия отношений и выразили уверенность в дальнейшем наращивании полноформатного двустороннего взаимодействия. В рамках визита также состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Абхазии и Никарагуа.
Сотрудничество с Республикой Арцах.
2019 год стал годом продуктивного сотрудничества с Республикой Арцах. 30 мая состоялся визит абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Дауром Кове в Республику Арцах, в ходе которого прошла встреча с министром иностранных дел Республики Арцах Маcисом Маиляном.
Об интенсификации отношений с Республикой Южная Осетия.
19 сентября состоялся визит делегации Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Дауром Кове в Республику Южная Осетия, где прошли встречи с Президентом РЮО Анатолием Бибиловым, министром иностранных дел Дмитрием Медоевым, Послом Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Аланом Елбакиевым. Кроме того, состоялся визит Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в Республику Абхазия.
Развитие отношений с ПМР.
В 2019 году активно развивались отношения с Приднестровской Молдавской Республикой. В Представительстве Республики Абхазия в ПМР состоялось более 30 официальных встреч. Состоялся также визит Полномочного Представителя Республики Абхазия в ПМР Александра Ватамана в Республику Абхазия.
В мае 2019 года делегация Абхазии посетила праздничные мероприятия, посвящённые 5-летию со дня провозглашения ДНР.
О работе посольств и представительств Республики Абхазия за рубежом.
За отчетный период Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации продолжило осуществлять работу по представлению интересов Республики Абхазия в Российской Федерации, принимало участие в решении внешнеполитических и консульских вопросов, защищало интересы и права граждан и юридических лиц Республики Абхазии.
В отчетный период велась активная работа Посольства Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Республике Венесуэла и в Республике Никарагуа Заур Гваджава участвовал во всех мероприятиях, организованных по линии МИД БРВ для аккредитованных дипломатов. Осуществлялось взаимодействие с МИД Венесуэлы.
В 2019 году проводилась активная работа по установлению и поддержанию отношений с государствами Ближневосточного и Африканского регионов.
За отчетный период активно проводилась работа Официального Представительства Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике по основным направлениям деятельности. Полномочный Представитель Республики Абхазия в ПМР принял участие в более 50-ти мероприятиях республиканского, городского и ведомственного значения, прошедших на территории Приднестровья. В Представительстве Республики Абхазия в ПМР состоялось 36 официальных встреч. Поступило 77 писем и нот от руководства ПМР и руководителей приднестровских ведомств.
За отчетный период велась активная работа по линии Полномочного Представительства Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия. Полномочный Представитель Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия Хибла Амичба поддерживает контакты с представителями абхазской диаспоры Германии, а также ряда стран Западной Европы. Ведется активная информационно-просветительская работа по продвижению позитивного имиджа Республики Абхазия.
О Женевских дискуссиях.
МИД Абхазии продолжает активное участие в Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. В 2019 г. состоялось четыре раунда Женевских дискуссий, каждому из которых предшествовали расширенные консультации с сопредседателями Женевских дискуссий в г. Сухум. Несмотря на отсутствие ощутимого прогресса в достижении договоренности о подписании юридически обязывающего соглашения о неприменении силы с Грузией, следует отметить позитивную роль Женевского формата для постановки и международного обсуждения важных и актуальных для абхазской стороны вопросов.
О работе Совета молодых дипломатов при МИД РА.
В 2019 году активную работу проводил Совет молодых дипломатов при МИД Абхазии. 26 апреля 2019 года в МИД Республики Абхазия прошел тренинг для дипломатов, организованный делегацией Организации Непредставленных Народов и Наций (UNPO) совместно с Советом Молодых Дипломатов при МИД Абхазии.
Делегация СМД при МИД Абхазии принимала участие в VI Форуме молодых дипломатов стран Евразийского пространства в Москве, а также в III Глобальном форуме молодых дипломатов, который также проходил в г. Москва.
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