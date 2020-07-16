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Руководители Абхазии почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг.

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12:19, 23 Июля 2020
Руководители Абхазии почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг.
В Абхазии отмечают День  Государственного флага.

Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Дамей Касалндзия. Сегодня в Абхазии отмечают День  Государственного флага.  Почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии в Парк Славы пришли вице-президент Бадра Гумба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьеры  Владимир Делба  и Кристина Озган, глава столичной Администрации Беслан Эшба,  депутаты парламента, члены правительства, представители  общественности.






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