РПП ФНЕА: ведущим политическим силам необходимо направить свою энергию в русло подготовки к предстоящим президентским выборам

Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» распространила заявление.



Сухум. 23 января. Апсныпресс. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» распространила заявление по поводу общественно-политической ситуации в стране.



В заявлении, в частности, говорится:



«В последние дни, в социальных сетях, в государственных и независимых СМИ, в обществе в целом идет обсуждение достаточно напряженной ситуации, сложившейся в республике в связи с известными политическими событиями. Некоторые пытаются объективно разобраться в причинах подобного внутреннего противостояния, выражают сдержанные оценки складывающихся реалий, призывают к спокойствию, мудрости, бдительности, считая высшей ценностью единство народа, хрупкий мир и стабильность. В то же время, есть более радикальные настроения, граничащие с требованиями жестко осудить, наказать всех, кто не разделяет мнения оппозиции, в том числе, глав администраций и других должностных лиц, как в случае с руководителем Ткуарчалского района Аидой Чачхалия.



К сожалению, после подобных потрясений, такие необдуманные призывы подхватываются определенными политическими группами. Но единственным разумным путем ослабления напряженности в обществе может стать открытый диалог между всеми политическими силами. Диалог, основанный не на сведении счетов и выяснений личных взаимоотношений, а на достижении согласия, поиске форм политического и законотворческого урегулирования всех существующих проблем. Только такой формат и такая тактика способны вывести страну из кризиса, разрушительные последствия которого могут пагубно сказаться на общенациональных и государственных интересах.



В числе вопросов, вызвавших высокий накал политических страстей, интервью грузинским информационным агентствам, данные оппозиционными лидерами, о возможном продолжении диалога, расширении его формата, перспективах экономического сотрудничества и т. д. В этой связи, РПП ФНЕА, как и ветеранские организации «Аруаа», «Абааш», считает преждевременным и поспешным обсуждение этой чрезвычайно сложной тематики в нынешнем контексте, учитывая, что Грузия под различными предлогами отказывается подписывать с Абхазией мирное соглашение, подразумевающее отказ от применения силы и иных опасных реваншистских намерений. На фоне такой линии поведения, трудно полагать, что страна, с которой мы находимся пока еще в состоянии войны, предпримет какие-либо реальные шаги для направления диалога в конструктивное русло, не говоря уже о признании независимости Республики Абхазия.



Следует отметить, что ведущим политическим силам и обществу в целом, необходимо направить свою энергию и усилия в русло подготовки к предстоящим президентским выборам в целях их цивилизованного проведения и восстановления международного имиджа Абхазии.



А что касается оценки событий, приведших к отставке Главы государства Рауля Хаджимба, то объективную и всестороннюю оценку им могут дать не отдельные личности, а только время, история и народ, как это нередко бывало в прошлом».

