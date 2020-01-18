APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:39, 24 Января 2020 921
13:02, 24 Января 2020 319
12:21, 24 Января 2020 572
15:55, 23 Января 2020 755
14:58, 23 Января 2020 550
13:29, 23 Января 2020 675
12:58, 23 Января 2020 576
12:26, 23 Января 2020 348
11:05, 23 Января 2020 470
08:00, 23 Января 2020 472
18:55, 22 Января 2020 676
17:43, 22 Января 2020 527
15:51, 22 Января 2020 532
15:35, 22 Января 2020 781
13:46, 22 Января 2020 568
11:48, 22 Января 2020 852
15:44, 21 Января 2020 557
14:35, 21 Января 2020 782
13:46, 21 Января 2020 754
17:31, 20 Января 2020 1124
17:27, 20 Января 2020 1131
17:23, 20 Января 2020 600
15:34, 20 Января 2020 680
15:03, 20 Января 2020 440
14:19, 20 Января 2020 758

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / РПП ФНЕА: ведущим политическим силам необходимо направить свою энергию в русло подготовки к предстоящим президентским выборам

РПП ФНЕА: ведущим политическим силам необходимо направить свою энергию в русло подготовки к предстоящим президентским выборам

470
08:00, 23 Января 2020
РПП ФНЕА: ведущим политическим силам необходимо направить свою энергию в русло подготовки к предстоящим президентским выборам
Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» распространила заявление.

Сухум. 23 января. Апсныпресс. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» распространила заявление по поводу общественно-политической ситуации в стране.

В заявлении, в частности, говорится:

«В последние дни, в социальных сетях, в государственных и независимых СМИ, в обществе в целом идет обсуждение достаточно напряженной ситуации, сложившейся в республике в связи с известными политическими событиями. Некоторые пытаются объективно разобраться в причинах подобного внутреннего противостояния, выражают сдержанные оценки складывающихся реалий, призывают к спокойствию, мудрости, бдительности, считая высшей ценностью единство народа, хрупкий мир и стабильность. В то же время, есть более радикальные настроения, граничащие с требованиями жестко осудить, наказать всех, кто не разделяет мнения оппозиции, в том числе, глав администраций и других должностных лиц, как в случае с руководителем Ткуарчалского района Аидой Чачхалия.

К сожалению, после подобных потрясений, такие необдуманные призывы подхватываются определенными политическими группами. Но единственным разумным путем ослабления напряженности в обществе может стать открытый диалог между всеми политическими силами. Диалог, основанный не на сведении счетов и выяснений личных взаимоотношений, а на достижении согласия, поиске форм политического и законотворческого урегулирования всех существующих проблем. Только такой формат и такая тактика способны вывести страну из кризиса, разрушительные последствия которого могут пагубно сказаться на общенациональных и государственных интересах.

В числе вопросов, вызвавших высокий накал политических страстей, интервью грузинским информационным агентствам, данные оппозиционными лидерами, о возможном продолжении диалога, расширении его формата, перспективах экономического сотрудничества и т. д. В этой связи, РПП ФНЕА, как и ветеранские организации «Аруаа», «Абааш», считает преждевременным и поспешным обсуждение этой чрезвычайно сложной тематики в нынешнем контексте, учитывая, что Грузия под различными предлогами отказывается подписывать с Абхазией мирное соглашение, подразумевающее отказ от применения силы и иных опасных реваншистских намерений. На фоне такой линии поведения, трудно полагать, что страна, с которой мы находимся пока еще в состоянии войны, предпримет какие-либо реальные шаги для направления диалога в конструктивное русло, не говоря уже о признании независимости Республики Абхазия.

Следует отметить, что ведущим политическим силам и обществу в целом, необходимо направить свою энергию и усилия в русло подготовки к предстоящим президентским выборам в целях их цивилизованного проведения и восстановления международного имиджа Абхазии.

А что касается оценки событий, приведших к отставке Главы государства Рауля Хаджимба, то объективную и всестороннюю оценку им могут дать не отдельные личности, а только время, история и народ, как это нередко бывало в прошлом».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика