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РПП ФНЕА требует от парламентариев ускорить рассмотрение и принятие законопроекта по борьбе с организованной преступностью
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09:45, 23 Ноября 2019
Заявление Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии».
Сухум. 23 ноября. Апсныпресс. РПП ФНЕА распространила заявление в связи с происшествием в Сухуме 22 ноября.
В заявлении говорится:
«Как уже сообщалось в прессе, сегодня в результате стрельбы перед рестораном «Сан-Рэмо» на ул. Леона ,в г. Сухум, произошедшей в 14:40, пострадало несколько человек, есть погибшие, раненые. Врачи Республиканской больницы борются за жизнь молодой сотрудницы ресторана Д. Акиртава, у которой маленький ребенок. Совершено дерзкое преступление, создающее угрозу жизни граждан РА, стабильности и безопасности государства.
Президент Рауль Хаджимба провел экстренное заседание Совбеза, на котором он поставил задачу перед руководителями правоохранительных органов принять незамедлительные оперативные меры по раскрытию данного преступления, задержанию всех причастных к нему лиц и привлечению их к уголовной ответственности.
«Форум народного единства Абхазии» поддерживает требование Главы государства и заявляет, что Генеральная прокуратура, МВД и СГБ РА должны принять все необходимые меры по тщательному расследованию данного вопиющего преступления. РПП ФНЕА неоднократно подчеркивала в резолюциях своих съездов, обращениях к общественности, что без ужесточения борьбы с криминалом, преступными элементами, наведения надлежащего правопорядка, невозможно достичь стабильности и улучшения криминогенной ситуации в стране. Положительные тенденции, наметившиеся в сфере раскрываемости преступлений, могут быть пущены насмарку, если в проводимой работе не будет необходимой жесткости и последовательности.
«Форум народного единства Абхазии» обращается к депутатам Народного собрания – Парламента РА, выдвинутым от нашей партии, с предложением проинициировать безотлагательное рассмотрение и принятие законопроекта по борьбе с организованной преступностью, который был представлен в высший законодательный орган страны Президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба еще в марте 2019 г.
Как известно, данный проект закона предусматривает внесение поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Абхазии с целью усиления борьбы с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом. Документ призван дополнить Уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений.
РПП ФНЕА считает уместным обратиться ко всем депутатам Парламента РА с вопросом: что им мешает ускорить обсуждение данного законопроекта?
Затягивание крайне злободневной проблемы уважаемыми народными избранниками под каким бы ни было предлогом может усугубить и без того сложную криминогенную обстановку. Борьба с организованной преступностью – общая задача законодательной и исполнительной власти».
Сухум. 23 ноября. Апсныпресс. РПП ФНЕА распространила заявление в связи с происшествием в Сухуме 22 ноября.
В заявлении говорится:
«Как уже сообщалось в прессе, сегодня в результате стрельбы перед рестораном «Сан-Рэмо» на ул. Леона ,в г. Сухум, произошедшей в 14:40, пострадало несколько человек, есть погибшие, раненые. Врачи Республиканской больницы борются за жизнь молодой сотрудницы ресторана Д. Акиртава, у которой маленький ребенок. Совершено дерзкое преступление, создающее угрозу жизни граждан РА, стабильности и безопасности государства.
Президент Рауль Хаджимба провел экстренное заседание Совбеза, на котором он поставил задачу перед руководителями правоохранительных органов принять незамедлительные оперативные меры по раскрытию данного преступления, задержанию всех причастных к нему лиц и привлечению их к уголовной ответственности.
«Форум народного единства Абхазии» поддерживает требование Главы государства и заявляет, что Генеральная прокуратура, МВД и СГБ РА должны принять все необходимые меры по тщательному расследованию данного вопиющего преступления. РПП ФНЕА неоднократно подчеркивала в резолюциях своих съездов, обращениях к общественности, что без ужесточения борьбы с криминалом, преступными элементами, наведения надлежащего правопорядка, невозможно достичь стабильности и улучшения криминогенной ситуации в стране. Положительные тенденции, наметившиеся в сфере раскрываемости преступлений, могут быть пущены насмарку, если в проводимой работе не будет необходимой жесткости и последовательности.
«Форум народного единства Абхазии» обращается к депутатам Народного собрания – Парламента РА, выдвинутым от нашей партии, с предложением проинициировать безотлагательное рассмотрение и принятие законопроекта по борьбе с организованной преступностью, который был представлен в высший законодательный орган страны Президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба еще в марте 2019 г.
Как известно, данный проект закона предусматривает внесение поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Абхазии с целью усиления борьбы с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом. Документ призван дополнить Уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений.
РПП ФНЕА считает уместным обратиться ко всем депутатам Парламента РА с вопросом: что им мешает ускорить обсуждение данного законопроекта?
Затягивание крайне злободневной проблемы уважаемыми народными избранниками под каким бы ни было предлогом может усугубить и без того сложную криминогенную обстановку. Борьба с организованной преступностью – общая задача законодательной и исполнительной власти».
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