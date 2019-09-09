РПП ФНЕА призывает правоохранительные органы принять все меры по предотвращению любых попыток, направленных на разжигание межнациональной розни

Заявление Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии».



Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» выступила с заявлением в связи с преднамеренным нагнетанием в социальных сетях политической напряженности вокруг состоявшихся выборов Президента Абхазии.



В заявлении, в частности, отмечается:



«Объектом нападок, надуманных и провокационных обвинений, как накануне выборов, так и после них, стали национальные общины Абхазии.



Делаются безосновательные своевольные утверждения о том, что они голосовали по команде «сверху». Подобные заявления, по своей сути, являются провокационными.



Спекуляции на эти темы, противопоставления национальных общин носят деструктивный характер, и не имеют никакого отношения к итогам выборов.



Победа Рауля Хаджимба, подтвержденная решением ЦИК РА, стала возможной благодаря волеизъявлению многонационального народа нашей страны.



Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» призывает правоохранительные органы принять все необходимые меры по упреждению провокационных действий против граждан Абхазии и предотвращению любых попыток, направленных на разжигание межнациональной розни».

