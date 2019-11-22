РПП ФНЕА призывает партию «Амцахара» выйти с предложениями по налаживанию конструктивного диалога с Главой государства

Заявление Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии».



Сухум. 28 ноября. Апсныпресс. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» ответила на заявление ПП «Амцахара».



В заявлении РПП ФНЕА говорится:



«Политическая партия «Амцахара» распространила заявление, в котором вместо серьезного и объективного анализа общественно-политических проблем, предпринята попытка, на основе голословных и надуманных обвинений, представить ситуацию в стране исключительно в негативном свете. Совершенно безосновательны ярлыки типа «символ раскола», «зачистка», «люстрация», навешиваемые ПП «Амцахара» на Президента Рауля Хаджимба и его Администрацию. Такие слова и термины, далекие от нашей реальной действительности, приводятся умышленно, чтобы внушить обществу заведомо ложное мнение о нетерпимости Главы государства к оппозиции. Все прекрасно знают о том, что 85 процентов должностных лиц среднего звена, работавших в исполнительной власти до прихода к власти Рауля Хаджимба, спокойно продолжали исполнять свои обязанности и при нем в первый период его президентства. Аналогичная ситуация сохраняется и в настоящее время. Более того, Глава государства официально поддержал в свое время кандидатуры действующего генерального прокурора РА Зураба Ачба, члена Конституционного Суда Дианы Пилия и ряда других высокопоставленных лиц, предложенные или одобренные оппозицией. Ни для кого не секрет, что Гарик Саманба, являвшийся одним из руководителей партии «Амцахара», сегодня успешно возглавляет Госкомитет по стандартам потребительскому и техническому надзору. В этом же ведомстве работает в качестве советника кавалер ордена Леона Виталий Тарнава, входивший в ту же политическую партию. А в абсурдности и явной провокационности разговоров о том, что якобы профессор Вячеслав Чирикба был лишен права преподавать убыхский язык в АГУ по указанию сверху, все здравомыслящие люди убедились после публичного опровержения этих домыслов, прозвучавшего из уст завкафедрой, профессора Отара Дзидзария и др. сотрудников университета. Так что, «страшилки» о репрессиях, преследованиях и люстрациях, время от времени вбрасываемые оппозицией с целью взбудоражить общество, не подтверждены никакими фактами. При этом не следует путать ротацию кадров, связанную с отставкой Правительства, освобождением и назначением отдельных госслужащих с «зачисткой» и прочими понятиями, не имеющими никакого отношения к стилю работы нынешнего руководства.



К сожалению, порочная практика тотального увольнения не угодных имела место в годы, когда у руля находились некоторые известные лидеры нынешней оппозиции. И об этом хорошо помнят сотни и тысячи работников органов государственного управления, оставленные на задворках именно по политическим мотивам.



В заявлении партии «Амцахара» сделан значительный акцент на теме реформ, о которых говорил действующий Президент в своих предвыборных выступлениях. Забегая вперед, не владея ситуацией, авторы распространенного материала, спешат охарактеризовать намеченные реформы, как «смену вывесок». Прошло всего полтора месяца после инаугурации Президента, еще не окончательно сформированы все органы власти, а оппозиции не терпится заявить на весь мир о полном провале реформ. Конституционные реформы, начатые Президентом, будут продолжены. Намечен комплекс мер, направленных на коренное изменение налоговой и таможенной систем, улучшение состояния экономики, здравоохранения, пенсионного обеспечения граждан. Уже предпринимаются серьезные шаги по укреплению обороноспособности страны, модернизации абхазской армии при поддержке дружественной России. Идет работа по подготовке реорганизации структуры МВД. Никто не собирается снимать с повестки дня тему восстановления морского и воздушного сообщения, строительства крупного высокотехнологичного медицинского центра в Абхазии. В ближайшее время ожидается тестовый заход в Сухумский морской порт лайнера «Князь Владимир», который с будущего года будет совершать многократные круизы, способствующие значительному увеличению туристических потоков в нашу страну. Видимо, все это, по мнению авторов заявления, не имеет никакого отношения к развитию государства, к процессу преобразований.



Вы, конечно, не хотите замечать, что совсем недавно значительно были увеличены пенсии отдельным категориям пенсионеров, которые считаются наиболее уязвимыми: круглым сиротам, инвалидам детства до 16 лет, инвалидам детства l и ll группы старше 16 лет и инвалидам Советской Армии, получившим ранения при прохождении военной службы. По этим категориям проходят около 2,5 тысяч человек. В целом, в год на увеличение всех этих выплат будет потрачено около 40 миллионов рублей.



Вам не выгодно упоминать правительственную жилищную программу, принятую за послевоенный период впервые, по которой уже реально крайне нуждающимся гражданам Абхазии за счет государства начинают выделять законную жилплощадь. Думается, что вам знакома информация о выделении Демографическим фондом «Азхара» (при поддержке Президента и Правительства) значительных денежных пособий семьям, где родился третий ребенок. Количество воспользовавшихся этой помощью составляет более одной тысячи семей.



А разве жители Сухума не ощущают результатов первых шагов нового мэра Кана Кварчия и его команды, который каждодневно занят наведением порядка, чистоты и благоустройством столицы. Или вы скажете, что Президент не имеет никакого отношения к этим процессам? Невозможно не заметить, что в вашу задачу не входит восприятие позитива и его оценка. Ваша цель достаточно ясна: любой ценой дискредитировать Президента, сгустить краски насколько это возможно, и на этой волне попытаться накалить политическую атмосферу, ибо ваш рейтинг, к сожалению, невысок и другого способа привлечь внимание общества к своей партии у вас, по всей вероятности, нет.



Касаясь борьбы с преступностью, вы, в соответствии с заранее сформулированной задачей – показать все в мрачных тонах, пытаетесь представить обстановку в целом с такой откровенной предвзятостью, чтобы подвести разговор к следующему заключению: «мы убеждены, что при такой власти не прекратятся хаос и беззаконие, которые могут окончательно довести до разрушения нашего государства». Это цитата из последнего заявления партии «Амцахара».



С подобной вашей убежденностью в неисправимости ситуации при нынешнем руководстве, мы, к сожалению, не видим смысла обсуждать с вами эту проблематику.



Однако РПП «ФНЕА» считает целесообразным напомнить, что в период нахождения некоторых представителей уважаемой партии «Амцахара» во власти, статистика грабежей, разбойных нападений, убийств, покушений на убийства, других нераскрытых громких преступлений просто зашкаливала. Освежите свою память, загляните в сводки МВД того периода, когда рычаги управления государством были в ваших руках.



Да, криминогенная ситуация в Абхазии пока еще остается напряженной, но вместе с тем принимаются необходимые меры по ее стабилизации и оздоровлению.



И в конечном итоге, РПП «ФНЕА» приходит к выводу, что своими заявлениями, в которых доминирует не здравый смысл, а озлобленность, уважаемая партия «Амцахара» вряд ли достигнет поставленной цели – повернуть общественное мнение против Президента. Разумнее было бы, на наш взгляд, выйти с предложениями по налаживанию конструктивного диалога с Главой государства, по всем тревожащим общество проблемам, отказавшись от своих предубеждений по его не легитимности, незаконности и др. бесперспективных разговоров».

