РПП ФНЕА поздравила экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба с Днем рождения

«Уверены, что главным Вашим пожеланием своему народу являются: взаимопонимание, мир, спокойствие и стабильность на многострадальной земле Апсны!»- отмечается в поздравлении.







Сухум. 21 марта. Апсныпресс. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» поздравила экс-президента Абхазии Рауля Джумковича Хаджимба с Днем рождения.





В поздравлении говорится:







«Уважаемый Рауль Джумкович!







От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Искренне желаем Вам добра, счастья, абхазского долголетия! Находясь на высоких ответственных должностях, активно и плодотворно участвуя в общественно-политическом движении, Вы внесли значительный вклад в становление нашего государства, в укрепление национальной безопасности, в развитие приоритетных направлений внутренней и внешней политики. Многие здравомыслящие граждане республики объективно оценивают Ваши заслуги. В новейшей истории современной независимой Абхазии, наряду с другими известными политическими лидерами, Вы занимаете достойное место.







Уверены, что главным Вашим пожеланием своему народу являются: взаимопонимание, мир, спокойствие и стабильность на многострадальной земле Апсны!







Крепкого Вам здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!»