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РПП ФНЕА поздравила экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба с Днем рождения
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08:00, 21 Марта 2020
«Уверены, что главным Вашим пожеланием своему народу являются: взаимопонимание, мир, спокойствие и стабильность на многострадальной земле Апсны!»- отмечается в поздравлении.
Сухум. 21 марта. Апсныпресс. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» поздравила экс-президента Абхазии Рауля Джумковича Хаджимба с Днем рождения.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Искренне желаем Вам добра, счастья, абхазского долголетия! Находясь на высоких ответственных должностях, активно и плодотворно участвуя в общественно-политическом движении, Вы внесли значительный вклад в становление нашего государства, в укрепление национальной безопасности, в развитие приоритетных направлений внутренней и внешней политики. Многие здравомыслящие граждане республики объективно оценивают Ваши заслуги. В новейшей истории современной независимой Абхазии, наряду с другими известными политическими лидерами, Вы занимаете достойное место.
Уверены, что главным Вашим пожеланием своему народу являются: взаимопонимание, мир, спокойствие и стабильность на многострадальной земле Апсны!
Крепкого Вам здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!»
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