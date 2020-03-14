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РПП ФНЕА поздравила экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба с Днем рождения

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08:00, 21 Марта 2020
РПП ФНЕА поздравила экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба с Днем рождения
«Уверены, что главным Вашим пожеланием своему народу являются: взаимопонимание, мир, спокойствие и стабильность на многострадальной земле Апсны!»- отмечается в поздравлении.

Сухум. 21 марта. Апсныпресс. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» поздравила экс-президента Абхазии Рауля Джумковича Хаджимба с Днем рождения. 

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Искренне желаем Вам добра, счастья, абхазского долголетия! Находясь на высоких ответственных должностях, активно и плодотворно участвуя в общественно-политическом движении, Вы внесли значительный вклад в становление нашего государства, в укрепление национальной безопасности, в развитие приоритетных направлений внутренней и внешней политики. Многие здравомыслящие граждане республики объективно оценивают Ваши заслуги. В новейшей истории современной независимой Абхазии, наряду с другими известными политическими лидерами, Вы занимаете достойное место.

Уверены, что главным Вашим пожеланием своему народу являются: взаимопонимание, мир, спокойствие и стабильность на многострадальной земле Апсны!

Крепкого Вам здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!»

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