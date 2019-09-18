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РПП ФНЕА: обращение Анкваб похоже на торг о распределении должностей и портфелей
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13:53, 19 Сентября 2019
Пресс-служба Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» прокомментировала Обращение Александра Анкваб.
Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. Пресс-служба Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» прокомментировала обращение Александра Анкваб.
В комментарии говорится:
«В СМИ и социальных сетях распространено Обращение экс-Президента, депутата Парламента Абхазии Аександра Анкваб, где он предлагает Раулю Хаджимба и Алхасу Квициниа «отказаться от итогов голосования, отозвать судебный иск, объединить своих сторонников и выступить одной командой на новых выборах – Рауль Хаджимба – кандидатом в Президенты, Алхас Квициниа– кандидатом в вице-президенты». Причинами необходимости принятия такого решения политик считает неприятие либо истцом, либо ответчиком любых решений суда, что может «обернуться противостоянием в обществе», неизбежностью политических встрясок, непреходящей напряженности и т. д.
Подобные, внешне благообразные предложения наталкивают на вполне логичные и уместные вопросы. Во-первых, сколько уже ходов и комбинаций в этой нескончаемой игре предлагает Анкваб, принимая в ней прямое или косвенное участие? При этом, беря на вооружение фамильно-клановый принцип, сеющий раздор между однофамильцами, рассылая лично каждому избирателю письма в конвертах (с автографами) с просьбой поверить его честному слову и поддержать кандидатуры О. Н. Аршба и О. М. Барцыц, ручаясь за них, как за проверенных и испытанных. Более того, отмежевываясь надолго от ПП «Амцахара», и перед вторым туром вновь блокируясь с ней в обмен на гарантированное премьерское кресло, подразумевающее и ряд других ключевых должностей в Правительстве.
Во-вторых, почему А. З. Анкваб, прежде чем предлагать подобные пасьянсы и сделки за спиной избирателей, не даст правовую оценку решению ЦИК, результатам выборов?
И, в-третьих, кто мешает А. А. Квициниа и тому же А. З. Анкваб, признать итоги выборов как свершившийся факт, и спокойно обсудить с избранным Президентом Раулем Хаджимба вопросы разумного и достаточного представительства оппозиции в новом Правительстве? Как бы оппозиция и ее лидер А. А. Квициниа постфактум не отрицали правовую значимость его письма в ЦИК, в нем написано черным по белому, что «кандидат, набравший больше голосов по отношению к другому кандидату и больше, чем голоса, отданные против всех, является победителем».
Заметим, что для обеспечения относительного баланса интересов всех сторон, вовсе не обязательно проводить новые выборы, разрушая в одночасье то, что создано с большим трудом. Ведь ни для кого не секрет, что Рауль Хаджимба уже вступил в диалог с Алхасом Квициниа с целью поиска путей политического решения, способствующего ослаблению напряженности. Неужели для достижения консенсуса между властью и оппозицией по кадровой и иной проблематике, надо ввергать страну в новую, не менее напряженную ситуацию, перечеркивая реальную победу одного из кандидатов и назначая новые выборы?
Возникает еще один важный с точки зрения морали вопрос: почему кому-то кажется, что во имя чьих-то корыстных и меркантильных интересов, ради злополучного премьерского места (завуалированного заботой о стабильности и спокойствии в стране), масса избирателей вновь должна раболепно и безропотно идти к избирательным урнам и проголосовать за новоиспеченный тандем?
«Любое решение суда не будет принято либо истцом, либо ответчиком… за этим последует череда новых исковых обращений…» – отмечено в Обращении А. З. Анкваб. В связи с этим, следовало бы заметить, что в мировой практике судебного разбирательства были крайне редкие случаи, когда решением суда были довольны все. Однако в нашем конкретном случае возможное принятие Верховным судом РА решения, подтверждающего справедливость и обоснованность постановления ЦИК, не исключает шанса дальнейшего обсуждения вопросов эффективного взаимодействия власти и оппозиции, в том числе и по составу Правительства.
Обращение Анкваб и другие высказывания, которые исходят от оппозиции, больше похожи на торг, предполагающий механическое распределение тех или иных должностей и портфелей. И вряд ли такой подход будет способствовать укреплению внутренней стабильности и единства нашего общества».
Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. Пресс-служба Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» прокомментировала обращение Александра Анкваб.
В комментарии говорится:
«В СМИ и социальных сетях распространено Обращение экс-Президента, депутата Парламента Абхазии Аександра Анкваб, где он предлагает Раулю Хаджимба и Алхасу Квициниа «отказаться от итогов голосования, отозвать судебный иск, объединить своих сторонников и выступить одной командой на новых выборах – Рауль Хаджимба – кандидатом в Президенты, Алхас Квициниа– кандидатом в вице-президенты». Причинами необходимости принятия такого решения политик считает неприятие либо истцом, либо ответчиком любых решений суда, что может «обернуться противостоянием в обществе», неизбежностью политических встрясок, непреходящей напряженности и т. д.
Подобные, внешне благообразные предложения наталкивают на вполне логичные и уместные вопросы. Во-первых, сколько уже ходов и комбинаций в этой нескончаемой игре предлагает Анкваб, принимая в ней прямое или косвенное участие? При этом, беря на вооружение фамильно-клановый принцип, сеющий раздор между однофамильцами, рассылая лично каждому избирателю письма в конвертах (с автографами) с просьбой поверить его честному слову и поддержать кандидатуры О. Н. Аршба и О. М. Барцыц, ручаясь за них, как за проверенных и испытанных. Более того, отмежевываясь надолго от ПП «Амцахара», и перед вторым туром вновь блокируясь с ней в обмен на гарантированное премьерское кресло, подразумевающее и ряд других ключевых должностей в Правительстве.
Во-вторых, почему А. З. Анкваб, прежде чем предлагать подобные пасьянсы и сделки за спиной избирателей, не даст правовую оценку решению ЦИК, результатам выборов?
И, в-третьих, кто мешает А. А. Квициниа и тому же А. З. Анкваб, признать итоги выборов как свершившийся факт, и спокойно обсудить с избранным Президентом Раулем Хаджимба вопросы разумного и достаточного представительства оппозиции в новом Правительстве? Как бы оппозиция и ее лидер А. А. Квициниа постфактум не отрицали правовую значимость его письма в ЦИК, в нем написано черным по белому, что «кандидат, набравший больше голосов по отношению к другому кандидату и больше, чем голоса, отданные против всех, является победителем».
Заметим, что для обеспечения относительного баланса интересов всех сторон, вовсе не обязательно проводить новые выборы, разрушая в одночасье то, что создано с большим трудом. Ведь ни для кого не секрет, что Рауль Хаджимба уже вступил в диалог с Алхасом Квициниа с целью поиска путей политического решения, способствующего ослаблению напряженности. Неужели для достижения консенсуса между властью и оппозицией по кадровой и иной проблематике, надо ввергать страну в новую, не менее напряженную ситуацию, перечеркивая реальную победу одного из кандидатов и назначая новые выборы?
Возникает еще один важный с точки зрения морали вопрос: почему кому-то кажется, что во имя чьих-то корыстных и меркантильных интересов, ради злополучного премьерского места (завуалированного заботой о стабильности и спокойствии в стране), масса избирателей вновь должна раболепно и безропотно идти к избирательным урнам и проголосовать за новоиспеченный тандем?
«Любое решение суда не будет принято либо истцом, либо ответчиком… за этим последует череда новых исковых обращений…» – отмечено в Обращении А. З. Анкваб. В связи с этим, следовало бы заметить, что в мировой практике судебного разбирательства были крайне редкие случаи, когда решением суда были довольны все. Однако в нашем конкретном случае возможное принятие Верховным судом РА решения, подтверждающего справедливость и обоснованность постановления ЦИК, не исключает шанса дальнейшего обсуждения вопросов эффективного взаимодействия власти и оппозиции, в том числе и по составу Правительства.
Обращение Анкваб и другие высказывания, которые исходят от оппозиции, больше похожи на торг, предполагающий механическое распределение тех или иных должностей и портфелей. И вряд ли такой подход будет способствовать укреплению внутренней стабильности и единства нашего общества».
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