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РПП ФНЕА: обращаемся ко всем политическим силам страны принять меры по решению проблем исключительно в правовом русле

22:07, 21 Февраля 2020
РПП ФНЕА: обращаемся ко всем политическим силам страны принять меры по решению проблем исключительно в правовом русле
Политсовет Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» сделал заявление.

Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Политсовет Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» сделал заявление
в связи с проведенной акцией по недопущению на работу и.о. главы Ткуарчалского района Аиды Чачхалия.

В заявлении говорится:

«В последнее время становятся достаточно очевидными действия оппозиции, связанные с оказанием давления на руководителей органов государственной власти, принуждением их к незаконной отставке, введением цензуры на государственном телевидении путем внедрения в его структуру своих «надзирателей». В числе подобных беззаконий – предпринятая в г. Ткуарчал акция по недопущению на работу главы Администрации района Аиды Сергеевны Чачхалия.
В результате этих провокаций пострадал председатель Ткуарчалского районного собрания Д. Горзолия. Все это ведет к углублению конфронтации, еще большей дестабилизации обстановки в республике накануне предстоящих президентских выборов.

Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» расценивает вышеуказанные действия, как противоправные, подталкивающие к противостоянию в обществе.

Обращаемся к руководителям законодательной и исполнительной власти, к правоохранительным органам, ко всем политическим силам страны, принять меры по недопущению разрастания конфликта и решению любых возникающих проблем исключительно в правовом русле».

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