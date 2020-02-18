РПП ФНЕА: обращаемся ко всем политическим силам страны принять меры по решению проблем исключительно в правовом русле

Политсовет Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» сделал заявление.



Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Политсовет Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» сделал заявление

в связи с проведенной акцией по недопущению на работу и.о. главы Ткуарчалского района Аиды Чачхалия.



В заявлении говорится:



«В последнее время становятся достаточно очевидными действия оппозиции, связанные с оказанием давления на руководителей органов государственной власти, принуждением их к незаконной отставке, введением цензуры на государственном телевидении путем внедрения в его структуру своих «надзирателей». В числе подобных беззаконий – предпринятая в г. Ткуарчал акция по недопущению на работу главы Администрации района Аиды Сергеевны Чачхалия.

В результате этих провокаций пострадал председатель Ткуарчалского районного собрания Д. Горзолия. Все это ведет к углублению конфронтации, еще большей дестабилизации обстановки в республике накануне предстоящих президентских выборов.



Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» расценивает вышеуказанные действия, как противоправные, подталкивающие к противостоянию в обществе.



Обращаемся к руководителям законодательной и исполнительной власти, к правоохранительным органам, ко всем политическим силам страны, принять меры по недопущению разрастания конфликта и решению любых возникающих проблем исключительно в правовом русле».

