РПП ФНЕА и ОО «Абааш» обратились к гражданам Абхазии не поддаваться на провокации и не реагировать на призывы об акциях протеста и сходах

Совместное заявление РПП «Форум народного единства Абхазии» и ОО «Абааш».



Сухум. 8 января. Апсныпресс. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» и Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Абааш» приняли совместное заявление.



В документе говорится:



«Часть оппозиционных сил Абхазии, в том числе, партии «Амцахара» и «Единая Абхазия», выступили с заявлениями, направленными на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране. В них вновь озвучиваются голословные, ничем по существу не аргументированные обвинения в нелегитимности, «неизбранности» Президента Абхазии, в несостоятельности действующей власти, якобы прикрывающей преступные элементы. «Наша страна из-за преступной деятельности действующей власти превратилась в плохо управляемую территорию», – отмечается в обращении «Единой Абхазии». И такие громогласные заявления раздаются из уст людей, которые еще вчера занимали ключевые посты в государстве, и в их бытность убийства, грабежи, разбойные нападения, совершавшиеся в условиях безнаказанности и низкого уровня их раскрываемости, лихорадили всю страну. И об этом свидетельствуют опубликованные сводки того периода. И почему-то тогда Абхазия оставалось страной, а не «территорией».



В обращениях особо акцентируется внимание на сложности криминогенной обстановки. Да, никто не отрицает, что борьба с криминалом пока еще наталкивается на немалые препятствия. Однако в результате принятых руководством страны экстренных решений о пертурбации кадров в системе Генпрокуратуры и МВД и др. действий, в кратчайшие сроки была возобновлена работа по тщательному расследованию вопиющих преступлений, тревожащих общество. Так, решением нового Генпрокурора Адгура Агрба возобновлено следствие по факту ограбления Ткуарчалской районной больницы, совершенного 12.12.2018 г. При попытке перехода через границу по р. Ингур Угрозыском МВД РА при поддержке погранвойск ФСБ РФ в РА задержан Р. Аргун, подозреваемый в убийстве Т. Ахба.



При поддержке и по требованию руководства страны, лично Президента РА, правоохранительные органы, СГБ РА, в последнее время усилили работу по выявлению лиц, подозреваемых в причастности к дерзким и резонансным преступлениям, в частности, убийству, совершенному в г. Сухум, перед рестораном «Сан-Рэмо». Так, в ходе расследования данного уголовного дела, возбужденного Прокуратурой г. Сухум, задержан ряд лиц.



Попытки обвинить Президента РА в укрывательстве кого-либо совершенно безосновательны и не подкреплены никакими фактами, преследуя единственную цель – дискредитировать Главу государства любыми способами, в том числе, подобными грязными информационными технологиями. Если бы Президент не был принципиально заинтересован в раскрытии подобных тяжких преступлений, вряд ли Генпрокуратуре, МВД, СГБ и др. правоохранительным органам удалось бы принять столь оперативные меры по задержанию подозреваемых лиц.



В обращении «Амцахара» сказано, что якобы Рауль Хаджимба оказывал давление на суд из-за рассмотрения заявлений оппозиции по поводу результатов выборов. Он «собирал весь судейский корпус страны и угрожал лишением льгот, понижением заработной платы и прочими карами», – отмечено в заявлении. Но эти доводы и домыслы абсолютно не достоверны. Получается, что, несмотря на такое «жесткое» давление суды разных инстанций все-таки рассмотрели упомянутые иски и жалобы? Как видим, в целях сгущения красок, оппозиция незаметно для себя же впадает в противоречия, из которых порой бывает нелегко выпутаться.



Что же касается обстановки в целом, то здесь заметны позитивные изменения, которые не настроена замечать оппозиция, в чьих интересах представлять все в состоянии безысходности и полного коллапса.



За поствыборный период Глава государства произвел ряд новых назначений глав администраций г. Сухум, Очамчырского и Галского районов, г. Пицунда.



Также происходит ротация кадров, укрепление финансовой дисциплины, отчетности в системе Гостаможни, в Министерстве по налогам и сборам и др. фискальных органах. Во взаимодействии с Парламентом РА, государством приняты решения, способствующие повышению социальных пособий, надбавок к пенсиям наиболее уязвимым слоям населения, инвалидам разных категорий. Впервые за послевоенный период задействована государственная жилищная программа, рассчитанная на решение жилищно-бытовых проблем многодетных семей, инвалидов войны и других категорий граждан с тяжелым социальным положением.



На недавнем заседании абхазо-российской межправительственной комиссии достигнута договоренность о продолжении финансирования сферы здравоохранения, энергетики, образования, культуры, бюджетных организаций, реального сектора экономики. Заметные изменения происходят в сфере восстановления инфраструктуры городов и районов республики, их благоустройства и озеленения.



В свете абхазо-российских договоренностей на высшем уровне принимаются решения по укреплению обороноспособности нашего государства, в частности, модернизации Вооруженных сил РА, что крайне важно с учетом сложной международной обстановки.



Несмотря на сопутствующие негативные явления, страна выходит на новый этап развития и становления. Радикальные оценки, озвучиваемые частью оппозиционных сил, носят явную реваншистскую окраску и способствуют нагнетанию напряженности в обществе. Многие из тех, кто призывает к противоправным действиям, сами находились у кормила власти и несут прямую ответственность за огромные внешние и внутренние долги и невозвращенные кредиты, за которые приходится расплачиваться нынешнему правительству.



Призывы к населению собраться у здания Верховного Суда 9 января текущего года, в день рассмотрения жалобы экс-кандидата в Президенты Алхаса Квициниа по поводу правомерности решения суда первой инстанции – это, во первых, попытка давления на суд, во-вторых, стремление придать общественно-политическую значимость вопросу, давно уже утратившему свою актуальность, в силу его надуманности.



Поэтому мы обращаемся к гражданам Республики Абхазия не поддаваться на провокации и не реагировать на призывы в социальных сетях об акциях протеста и сходах. Мы вновь обращаемся к уважаемым депутатам Парламента РА ускорить процесс принятия закона о борьбе с организованной преступностью, проект которого был представлен Президентом РА еще в марте прошлого года, о декларировании доходов и закона о госслужащих. Их отсутствие является камнем преткновения в процессе необходимых перемен и преобразований в различных сферах деятельности государства.



Народ Абхазии выразил свое волеизъявление и поддержал реальным большинством голосов кандидатуру действующего Президента Рауля Хаджимба. Результаты президентских выборов 2019 г., преданные широкой огласке ЦИК РА, признаны международными наблюдателями, руководителями, общественными деятелями ряда государств. Намерения подвергнуть сомнению победу Рауля Хаджимба считаем абсурдными, не поддающимися никакому цивилизованному правовому толкованию».