РПП ФНЕА: «Амцахара» пытается ввести общество в заблуждение, готовя почву для дестабилизации политической обстановки в стране

РПП ФНЕА распространила заявление.



Сухум. 18 августа. Апсныпресс. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» выступила с заявлением в связи с обвинениями Политической партией «Амцахара» действующей власти в провале внешней и внутренней политики.



В заявлении РПП ФНЕА говорится:



«Считаем необходимым напомнить о том, что нынешнее руководство успело за предыдущий срок расплатиться со значительной частью долгов (1,5 млрд руб.), оставленных прежним правительством (2,7 млрд руб. ж/д и банковского кредита). Кроме того, тяжким бременем легло на плечи нынешнего руководства 800 млн руб. внутреннего долга перед работниками аграрного сектора и др. отраслей. Не будем забывать, что ПП «Амцахара» является идеологическим сподвижником власти, загнавшей Абхазию в долговую яму.



Заслугой нынешнего руководства является еще и то, что оно смогло организовать работу по законодательному обновлению абхазских паспортов (оформлению вида на жительство), остановив тем самым опасный процесс массового предоставления абхазского гражданства (и соответственно – паспортов) гражданам Грузии, проживающим в восточных регионах Абхазии. Как известно, подобная раздача национальных идентификационных документов (в обход Закона о гражданстве РА) ставила нашу республику на грань утраты суверенитета, распространения грузинской юрисдикции на часть территории Республики Абхазия.



Говоря о внутренней и внешней политике, уважаемые коллеги, не следует закрывать глаза на укрепление государственной границы по р. Ингур, ликвидацию незаконных пунктов перехода через нее, восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры вдоль государственной границы. Также не стоит замалчивать факты заметного улучшения криминогенной обстановки в Галском районе, где пять лет назад сводки начинались с тревожных сообщений о похищениях людей, убийствах, грабежах, разбойных нападениях. Говоря о ситуации в Галском районе, не мешало бы признать, что наконец-то процесс обучения в школах (истории, географии и т. д.) приведен в соответствие с программами, утвержденными не в Тбилиси, а в Сухуме.



Благодаря совместным усилиям Президента и Парламента Республики Абхазия разработано и ратифицировано абхазо-российское Соглашение об объединенной группировке войск, являющееся надежным щитом для национальной безопасности государства. Результатом значительных усилий абхазских политиков и дипломатов, при поддержке российского руководства, стало возможным признание Сирийской Арабской Республикой независимости Республики Абхазия. Впервые за послевоенный период начаты конституционные и судебные реформы. Создан Конституционный суд. В результате плодотворного сотрудничества руководства Абхазии и России приняты решения о восстановлении воздушного и морского сообщения между двумя государствами.



При поддержке руководства РА ЦСИ разработана Стратегия развития Абхазии до 2025 г. Доходная часть бюджета Абхазии увеличена до 5 млрд. Осуществляется программа повышения заработной платы работникам здравоохранения, образования, культуры. В рамках Инвестпрограммы завершается капитальный ремонт целого ряда образовательных и лечебных учреждений (школ, детских садов, дворцов культуры, музеев, спортзалов, больниц, поликлиник) во всех районах республики. Вступило в действие Соглашение о страховом медицинском полисе для граждан РФ, проживающих в Абхазии. За счет госбюджета, резервного Фонда Президента и Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, оказывается значительная помощь тысячам граждан Абхазии, нуждающимся в обследовании и лечении, в т. ч. в лечебных учреждениях РФ. Повышен до 20 тыс. рублей размер пособий, выделяемых инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1-ой группы. Ратифицировано Соглашение между РФ и РА о взаимном признании сертификационных образовательных документов. Выполнен значительный объем работ по восстановлению дорожной инфраструктуры городов и районов Абхазии, асфальтировано шоссейных дорог (улиц) протяженностью около 200 километров. Многократно увеличились поступления в госбюджет от Рицинского реликтового национального парка, Объединения пансионатов курорта «Пицунда», Новоафонского пещерного комплекса. При поддержке государства введены в эксплуатацию десятки мини-предприятий по переработке сельхозпродукции, тепличные комбинаты, на базе которых создаются рабочие места. Для нужд сельхозпроизводства, в рамках Инвестпрограммы, российской стороной были переданы Абхазии 200 ед. новой сельхозтехники. Автопарки городов и районов были обновлены более чем 60 автобусами. Введена в строй новая подстанция в системе Гагрской РЭС. Эти проекты реализуются при поддержке государства. И все это красноречиво свидетельствует об интенсификации социально-экономического взаимодействия РФ и РА в соответствии с Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве.



За счет Республиканского бюджета ремонтируются и строятся ряд социальных объектов: Гудаутский музей боевой славы им. С. П. Дбар, зал бракосочетания в Очамчырском районе, Ново-Афонский дворец культуры, Выставочный зал Союза художников Абхазии. Также за счет госбюджета создан Госансамбль народных инструментов им. О. Хунцария. В системе Академии наук Абхазии повышены заработные платы. В рамках комплексного плана завершен капитальный ремонт учебного корпуса и здания общежития АГУ, за счет резервного фонда Президента приобретено новое оборудование для типографии АГУ.



Относительно утверждения оппозиции о том, что у власти низкий рейтинг считаем необходимым отметить следующее. Деятельность действующего руководства Абхазии осуществлялась на фоне перманентного взвинчивания политической атмосферы. При негласном одобрении оппозиционных сил проходил штурм здания МВД РА 5.07.2016 г. Движимая реваншистскими побуждениями, под надуманными предлогами оппозиция постоянно выдвигала требования о досрочной отставке Президента РА Рауля Хаджимба. В этих целях использовались незаконные методы: перекрытие трассы, остановка работы пассажирского автотранспорта.



Вопреки утверждениям ПП «Амцахара», деструктивные действия оппозиции привели к падению ее и без того не высокого рейтинга, а способность действующего Президента в экстремальных ситуациях находить компромиссные решения, при строгом соблюдении конституционных норм, поднимали его авторитет в обществе.



Таким образом, своим очередным заявлением Политическая партия «Амцахара» пытается ввести общество в заблуждение, готовя почву для дестабилизации политической обстановки в стране.



РПП «ФНЕА» уверена, что выборы в Абхазии пройдут в строгом соответствии с действующим выборным законодательством. Нет сомнения в том, что народ Абхазии, выдержавший суровые исторические испытания, проявит высокую ответственность и примет активное участие в предстоящей избирательной кампании, на которую приглашено множество международных наблюдателей».

