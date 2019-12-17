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Российскому журналисту Галине Федосеевой вручен сертификат на бесплатный отдых в Абхазии
12:06, 20 Декабря 2019
Сертификат вручен на всероссийском конкурсе журналистов в спецноминации «Абхазия – страна души. Пицунда – душа Абхазии».
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. В Москве, в рамках всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг-2019», представители РУП Объединение пансионатов «Курорт Пицунда» в спецноминации «Абхазия – страна души. Пицунда – душа Абхазии» вручили сертификат на бесплатный отдых в республике журналисту, председателю Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения Челябинской области, руководителю фракции «Единой России» Галине Федосеевой. Об этом Апсныпресс сообщил менеджер курорта Азамат Багателия.
Как пояснил Багателия, спецноминация была учреждена в 2019 году Государственным комитетом РА по курортам и туризму в рамках организованного рекламного тура по республике. При этом, в РУП ОП «Курорт Пицунда» группе журналистов предложили написать и опубликовать статьи и рассказать об отдыхе в Абхазии.
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. В Москве, в рамках всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг-2019», представители РУП Объединение пансионатов «Курорт Пицунда» в спецноминации «Абхазия – страна души. Пицунда – душа Абхазии» вручили сертификат на бесплатный отдых в республике журналисту, председателю Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения Челябинской области, руководителю фракции «Единой России» Галине Федосеевой. Об этом Апсныпресс сообщил менеджер курорта Азамат Багателия.
Как пояснил Багателия, спецноминация была учреждена в 2019 году Государственным комитетом РА по курортам и туризму в рамках организованного рекламного тура по республике. При этом, в РУП ОП «Курорт Пицунда» группе журналистов предложили написать и опубликовать статьи и рассказать об отдыхе в Абхазии.
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