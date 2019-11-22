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Российские врачи полностью согласны с ходом и тактикой лечения девушки, пострадавшей при перестрелке в Сухуме

21
14:00, 29 Ноября 2019
Российские врачи полностью согласны с ходом и тактикой лечения девушки, пострадавшей при перестрелке в Сухуме
В Абхазию прибыли врачи городской больницы №4 города Сочи.

Сухум. 29 ноября. Апсныпресс. В Республиканскую больницу из Сочи прибыли медики ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи»- нейрохирург Олег Мазманов и заведующий отделением реанимации Валерий Шустов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.

Российские врачи совместно с абхазскими коллегами провели осмотр Доминики Акиртава, которая с 22 ноября находится в отделении реанимации Республиканской больницы в состоянии комы третьей степени. Также врачи обсудили ход и перспективы лечения.

«Мы полностью согласны с ходом и тактикой лечения девушки. Никаких разногласий в этом вопросе нет», - отметил Олег Мазманов.

Кроме того, по словам Мазманова, на данном этапе выполнены все необходимые и возможные манипуляции. «У нас бы сделали то же самое. К сожалению, состояние остается очень тяжелым. Пациентка нетранспортабельна с нестабильной гемодинамикой, поддерживается большими дозами вазопрессоров», - сказал врач.

(АП): 22 ноября, примерно в 14:40, в городе Сухум, по улице Леона, лица в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону летнего кафе «Сан-Ремо». По информации МВД, во время перестрелки погибли двое мужчин – Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» – Акиртава Доминика Юрьевна, 1998 года рождения.

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