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Российские военные в Абхазии развернули полевой госпиталь

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16:02, 13 Апреля 2020
Российские военные в Абхазии развернули полевой госпиталь
Полевой госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием и техникой.

Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. В Абхазии, на территории российской военной базы, оперативно развернут полевой пневмокаркасный госпиталь на 200 мест. Об этом сообщает «Российская газета», со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Как говорится в сообщении, полевой госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе, аппаратами искусственной вентиляции легких. На контрольно-пропускном пункте базы установлены пункты термометрии и дезинфекционной обработки техники.

Кроме того, решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сформированы резервные батальоны для специальной обработки местности и техники.

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