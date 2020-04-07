Российские военные в Абхазии развернули полевой госпиталь

Полевой госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием и техникой.



Сухум. 13 апреля. Апсныпресс. В Абхазии, на территории российской военной базы, оперативно развернут полевой пневмокаркасный госпиталь на 200 мест. Об этом сообщает «Российская газета», со ссылкой на пресс-службу ЮВО.



Как говорится в сообщении, полевой госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе, аппаратами искусственной вентиляции легких. На контрольно-пропускном пункте базы установлены пункты термометрии и дезинфекционной обработки техники.



Кроме того, решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сформированы резервные батальоны для специальной обработки местности и техники.

