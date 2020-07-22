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Российские военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы «Колесо»
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12:58, 27 Июля 2020
В плановых занятиях участвуют более 1,5 тыс. военнослужащих.
Сухум. 27 июля. Апсныпресс. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по боевой подготовке по новой модульной системе обучения «Колесо».
Как сообщает пресс-служба ЮВО, к плановым занятиям по боевой подготовке на полигонах Цабал и Нагвалоу привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Суть новой системы заключается в раздельных потоках обучения подразделений, которые включают в себя освоение теории ведения боя и управления силами в учебных классах, приобретение навыков с использованием приказарменной учебной базы и тренажеров и практическую отработку задач непосредственно на полигонах Абхазии в горной местности и на берегу Черного моря. При этом смена мест проведения занятий между подразделениями происходит еженедельно.
В течение месяца военнослужащие две недели изучают теорию, закрепляют полученные знания на приказарменной учебной базе, а одну неделю посвящают практике, круглосуточно находясь на полигоне.
Программа обучения предусматривает проведение не менее 50% занятий по огневой подготовке и вождению боевых машин в горах в ночное время суток. Уникальность новой системы заключается в возможности обеспечения максимального привлечение личного состава к процессу обучения по предметам боевой подготовки без отрыва на выполнение обязанностей внутренней службы и боевого дежурства.
Особое внимание в боевой учебе уделяется освоению новых образцов вооружения и военной техники, поступающих в воинское соединение, в том числе танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-3 и др. техники.
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