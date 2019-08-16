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Российские таможенники не пропустят без фитосанитарного контроля более 15 цветов и 5 кг фруктов и овощей
15:45, 19 Августа 2019
С сегодняшнего дня вступили в действие российские правила карантинного фитосанитарного контроля.
Сухум. 19 августа. Апсныпресс. Российские таможенники в пунктах пропуска через госграницу начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан. Соответствующие меры прописаны в утвержденных Правительством России правилах карантинного фитосанитарного контроля, которые вступают в силу с 19 августа. Об этом сообщает «Российская газета». Как говорится в сообщении, по утвержденным правилам, российские таможенники могут проверять багаж пассажиров поездов, поездных бригад, а также осматривать автотранспорт.
Продукцию с высоким уровнем фитосанитарного риска (включая свежие огурцы и помидоры, арбузы, дыни, цветы для букетов) можно провозить через таможенную границу Евразийского экономического союза без фитосанитарных сертификатов в том случае, если она отправляется почтой или находится в ручной клади пассажиров. При этом количество такой продукции не должно превышать 5 килограммов. Без сертификатов также нельзя провозить семена, семенной материал и более 3 букетов или более 15 цветов.
Как отмечает «РГ» со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано, для рядовых граждан «ничего не поменялось», а прописанные в правительственном постановлении правила уже действуют последние 2 года.
Сухум. 19 августа. Апсныпресс. Российские таможенники в пунктах пропуска через госграницу начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан. Соответствующие меры прописаны в утвержденных Правительством России правилах карантинного фитосанитарного контроля, которые вступают в силу с 19 августа. Об этом сообщает «Российская газета». Как говорится в сообщении, по утвержденным правилам, российские таможенники могут проверять багаж пассажиров поездов, поездных бригад, а также осматривать автотранспорт.
Продукцию с высоким уровнем фитосанитарного риска (включая свежие огурцы и помидоры, арбузы, дыни, цветы для букетов) можно провозить через таможенную границу Евразийского экономического союза без фитосанитарных сертификатов в том случае, если она отправляется почтой или находится в ручной клади пассажиров. При этом количество такой продукции не должно превышать 5 килограммов. Без сертификатов также нельзя провозить семена, семенной материал и более 3 букетов или более 15 цветов.
Как отмечает «РГ» со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано, для рядовых граждан «ничего не поменялось», а прописанные в правительственном постановлении правила уже действуют последние 2 года.
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