Российские медики оказывают консультативную помощь абхазским коллегам



Состоялся визит специалистов Минздрава России в Абхазию.



Сухум. 23 июля 2020. Апсныпресс. Делегация представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации посетила Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу с целью консультативно-методической помощи медучреждениям, оказывающим специализированную помощь больным новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщаент пресс-служба Минздрава РА.



В составе делегации Дмитрий Гурбич - начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи Управления организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Краснодарского края, Ирина Анищук - главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Краснодарского края, заведующая эпидемеологическим отделом ГБУЗ «Клинический отделом ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер 1» и московский специалист Александр Дмитриев - врач-инфекционист группы анализа оказания помощи при инфекционных болезнях ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России.



В поездке коллег сопровождали заместитель министра здравоохранения РА Алхас Конджария и депутат Парламента РА, член Координационного штаба по защите населения от короновируса Алхас Джинджолия.



Российские специалисты осмотрели госпиталь в Гудауте и ознакомились с материально-технической базой, количеством койко-мест, организацией работы медперсонала. В Сухумской инфекционной больнице медики узнали, как проводится забор биоматериала для ПЦР-диагностики на короновирусную инфекцию.



После посещения объектов, российские специалисты приняли участие в совещании в Минздраве Абхазии под руководством министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия.