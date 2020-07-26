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Россия возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией с 1 августа
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20:36, 31 Июля 2020
Оперативный штаб прорабатывает расширение списка стран, с которыми будет возобновлено международное авиасообщение
Сухум. 31 июля. Апсныпресс. Россия с 1 августа 2020 года возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. Объекты абхазской инфраструктуры готовы к принятию туристов, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.
"По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", - цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба.
Сухум. 31 июля. Апсныпресс. Россия с 1 августа 2020 года возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. Объекты абхазской инфраструктуры готовы к принятию туристов, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.
"По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", - цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба.
В российском оперштабе отметили, что вопрос расширения списка стран, с которыми будет возобновлено международное авиасообщение, также прорабатывается. "Информация о принятых решениях будет сообщена дополнительно", - добавили в штабе.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала о возобновлении международного авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией с 1 августа 2020 года.
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