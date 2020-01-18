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РОО «Справедливая Абхазия» поддерживает инициативу ветеранских организаций по изменениям закона о выборах Президента
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13:29, 23 Января 2020
РОО «Справедливая Абхазия» распространила заявление.
Сухум. 23 января. Апсныпресс. Республиканская общественная организация «Справедливая Абхазия» распространила заявление, в котором поддержала «инициативу ветеранских организаций «Аруаа», «Абааш», «Горец» и Народной партия Абхазии по принятию закона, препятствующего баллотироваться на все выборные должности лицам, проигнорировавшим публичное объявление всеобщей мобилизации, сделанное Председателем Верховного Совета Республики Абхазия В. Г. Ардзинба 14 августа 1992 года, и невыполнившим приказ Главнокомандующего».
В документе, в частности, говорится: «Считаем требование о внесении поправок в Закон «О выборах Президента Республики Абхазия» обоснованным, справедливым и необходимым. Граждане, не выполнившие свой священный долг, не могут быть назначенными на высшие руководящие должности во всех органах государственной власти, а также выполнять функции Верховного главнокомандующего».
Сухум. 23 января. Апсныпресс. Республиканская общественная организация «Справедливая Абхазия» распространила заявление, в котором поддержала «инициативу ветеранских организаций «Аруаа», «Абааш», «Горец» и Народной партия Абхазии по принятию закона, препятствующего баллотироваться на все выборные должности лицам, проигнорировавшим публичное объявление всеобщей мобилизации, сделанное Председателем Верховного Совета Республики Абхазия В. Г. Ардзинба 14 августа 1992 года, и невыполнившим приказ Главнокомандующего».
В документе, в частности, говорится: «Считаем требование о внесении поправок в Закон «О выборах Президента Республики Абхазия» обоснованным, справедливым и необходимым. Граждане, не выполнившие свой священный долг, не могут быть назначенными на высшие руководящие должности во всех органах государственной власти, а также выполнять функции Верховного главнокомандующего».
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