РОО «Лига друзей Абхазии» и ПП Турции «Ватан» подписали Соглашение о сотрудничестве

. В Народном Собрании –Парламенте РА прошла встреча спикера Валерия Кварчия с делегацией из Турции. В мероприятии приняли участие министр по репатриации и демографии РА Беслан Дбар и председатель Федерации абхазских культурных центров Атанур Акусба.Валерий Кварчия приветствовал гостей: «Когда в Абхазии была тяжелая ситуация, Турция приняла наших соотечественников. Сегодня мы надеемся на укрепление двусторонних отношений».Со своей стороны, председатель ПП Турции «Ватан» Догу Перинчек также отметил, что два народа связывают братские отношения: «Все мы братья, проживающие на этой территории, нас связывает Черное море. Надеемся, что в скором времени Турция признает независимость Абхазии. Кроме того, мы будем работать в сфере прямого сообщения между Турцией и Абхазией, это полезно для обеих республик».Полномочный представитель Турецкой Республики Северного Кипра Хюсейн Маджит Юсуф передал привет от премьер-министра Северного Кипра и подчеркнул: «Нужно развивать отношения между двумя государствами. Мы думаем, что Турция в ближайшее время признает независимость Абхазии. А также надеемся, что Россия признает Северный Кипр».При этом Беслан Дбар напомнил, что для Абхазии Турция – очень значима, поскольку там проживает самая большая диаспора абхазов, 80% наших соотечественников. «В приоритете молодого демократического государства – объединить наш народ», - сказал он.На встрече был представлен проект совместного Коммюнике парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и турецкой ПП «Ватан» «Черноморская, Средиземноморская декларация о дружбе и мире». В тексте Коммюнике, в частности, говорится: «Мы призываем все народы и государства черноморского и средиземноморского побережья прийти к общему пониманию и приложить усилия для мира, дружбы и благоденствия на наших территориях и в наших морях, где мы добываем свой хлеб. Для этих целей предлагается: ликвидировать базы США и НАТО, которые угрожают миру и развитию в черноморском регионе, и поддержать борьбу против сепаратистского, фундаменталистского терроризма; признать Республику Абхазия и Турецкую Республику Северного Кипра всеми государствами региона и мира; признать Крым в качестве территории Российской Федерации и пр.»Кроме того, по итогам мероприятия, стороны подписали Соглашение о сотрудничестве между республиканской общественной организацией «Лига друзей Абхазии» и Политической партией Турции «Ватан». Согласно документу, стороны договорились: «Содействовать в пределах своих полномочий становлению, сохранению и расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Республикой Абхазия и Республикой Турция; осуществлять обмен опытом в сфере развития институтов публичной дипломатии в РА и РТ, содействовать привлечению внимания мировой общественности к проблемам международного признания РА; создавать условия для установления и развития деловых контактов, организации и проведения совместных ярмарок, выставок, семинаров, конференций, конкурсов и других форм сотрудничества» и так далее.