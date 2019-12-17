17:33, 17 Декабря 2019
16:24, 17 Декабря 2019 99
16:09, 17 Декабря 2019 118
15:57, 17 Декабря 2019 91
12:37, 17 Декабря 2019 181
12:34, 17 Декабря 2019 166
12:30, 17 Декабря 2019 136
11:57, 17 Декабря 2019 138
11:55, 17 Декабря 2019 151
11:42, 17 Декабря 2019 191
15:36, 16 Декабря 2019 385
15:34, 16 Декабря 2019 291
13:52, 16 Декабря 2019 586
13:24, 16 Декабря 2019 623
11:59, 16 Декабря 2019 380
11:15, 16 Декабря 2019 748
18:05, 14 Декабря 2019 611
14:59, 14 Декабря 2019 496
09:00, 14 Декабря 2019 706
17:18, 13 Декабря 2019 632
14:29, 13 Декабря 2019 609
12:54, 13 Декабря 2019 744
12:35, 13 Декабря 2019 608
16:17, 12 Декабря 2019 487
15:31, 12 Декабря 2019 583
Популярное
11.12.2019 2451
12.12.2019 1121
11.12.2019 884
11.12.2019 798
11.12.2019 772
РОО «Лига друзей Абхазии» и ПП Турции «Ватан» подписали Соглашение о сотрудничестве
99
16:24, 17 Декабря 2019
Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия принял делегацию Турецкой Республики.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Народном Собрании –Парламенте РА прошла встреча спикера Валерия Кварчия с делегацией из Турции. В мероприятии приняли участие министр по репатриации и демографии РА Беслан Дбар и председатель Федерации абхазских культурных центров Атанур Акусба.
Валерий Кварчия приветствовал гостей: «Когда в Абхазии была тяжелая ситуация, Турция приняла наших соотечественников. Сегодня мы надеемся на укрепление двусторонних отношений».
Со своей стороны, председатель ПП Турции «Ватан» Догу Перинчек также отметил, что два народа связывают братские отношения: «Все мы братья, проживающие на этой территории, нас связывает Черное море. Надеемся, что в скором времени Турция признает независимость Абхазии. Кроме того, мы будем работать в сфере прямого сообщения между Турцией и Абхазией, это полезно для обеих республик».
Полномочный представитель Турецкой Республики Северного Кипра Хюсейн Маджит Юсуф передал привет от премьер-министра Северного Кипра и подчеркнул: «Нужно развивать отношения между двумя государствами. Мы думаем, что Турция в ближайшее время признает независимость Абхазии. А также надеемся, что Россия признает Северный Кипр».
При этом Беслан Дбар напомнил, что для Абхазии Турция – очень значима, поскольку там проживает самая большая диаспора абхазов, 80% наших соотечественников. «В приоритете молодого демократического государства – объединить наш народ», - сказал он.
На встрече был представлен проект совместного Коммюнике парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и турецкой ПП «Ватан» «Черноморская, Средиземноморская декларация о дружбе и мире». В тексте Коммюнике, в частности, говорится: «Мы призываем все народы и государства черноморского и средиземноморского побережья прийти к общему пониманию и приложить усилия для мира, дружбы и благоденствия на наших территориях и в наших морях, где мы добываем свой хлеб. Для этих целей предлагается: ликвидировать базы США и НАТО, которые угрожают миру и развитию в черноморском регионе, и поддержать борьбу против сепаратистского, фундаменталистского терроризма; признать Республику Абхазия и Турецкую Республику Северного Кипра всеми государствами региона и мира; признать Крым в качестве территории Российской Федерации и пр.»
Кроме того, по итогам мероприятия, стороны подписали Соглашение о сотрудничестве между республиканской общественной организацией «Лига друзей Абхазии» и Политической партией Турции «Ватан». Согласно документу, стороны договорились: «Содействовать в пределах своих полномочий становлению, сохранению и расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Республикой Абхазия и Республикой Турция; осуществлять обмен опытом в сфере развития институтов публичной дипломатии в РА и РТ, содействовать привлечению внимания мировой общественности к проблемам международного признания РА; создавать условия для установления и развития деловых контактов, организации и проведения совместных ярмарок, выставок, семинаров, конференций, конкурсов и других форм сотрудничества» и так далее.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Народном Собрании –Парламенте РА прошла встреча спикера Валерия Кварчия с делегацией из Турции. В мероприятии приняли участие министр по репатриации и демографии РА Беслан Дбар и председатель Федерации абхазских культурных центров Атанур Акусба.
Валерий Кварчия приветствовал гостей: «Когда в Абхазии была тяжелая ситуация, Турция приняла наших соотечественников. Сегодня мы надеемся на укрепление двусторонних отношений».
Со своей стороны, председатель ПП Турции «Ватан» Догу Перинчек также отметил, что два народа связывают братские отношения: «Все мы братья, проживающие на этой территории, нас связывает Черное море. Надеемся, что в скором времени Турция признает независимость Абхазии. Кроме того, мы будем работать в сфере прямого сообщения между Турцией и Абхазией, это полезно для обеих республик».
Полномочный представитель Турецкой Республики Северного Кипра Хюсейн Маджит Юсуф передал привет от премьер-министра Северного Кипра и подчеркнул: «Нужно развивать отношения между двумя государствами. Мы думаем, что Турция в ближайшее время признает независимость Абхазии. А также надеемся, что Россия признает Северный Кипр».
При этом Беслан Дбар напомнил, что для Абхазии Турция – очень значима, поскольку там проживает самая большая диаспора абхазов, 80% наших соотечественников. «В приоритете молодого демократического государства – объединить наш народ», - сказал он.
На встрече был представлен проект совместного Коммюнике парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и турецкой ПП «Ватан» «Черноморская, Средиземноморская декларация о дружбе и мире». В тексте Коммюнике, в частности, говорится: «Мы призываем все народы и государства черноморского и средиземноморского побережья прийти к общему пониманию и приложить усилия для мира, дружбы и благоденствия на наших территориях и в наших морях, где мы добываем свой хлеб. Для этих целей предлагается: ликвидировать базы США и НАТО, которые угрожают миру и развитию в черноморском регионе, и поддержать борьбу против сепаратистского, фундаменталистского терроризма; признать Республику Абхазия и Турецкую Республику Северного Кипра всеми государствами региона и мира; признать Крым в качестве территории Российской Федерации и пр.»
Кроме того, по итогам мероприятия, стороны подписали Соглашение о сотрудничестве между республиканской общественной организацией «Лига друзей Абхазии» и Политической партией Турции «Ватан». Согласно документу, стороны договорились: «Содействовать в пределах своих полномочий становлению, сохранению и расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Республикой Абхазия и Республикой Турция; осуществлять обмен опытом в сфере развития институтов публичной дипломатии в РА и РТ, содействовать привлечению внимания мировой общественности к проблемам международного признания РА; создавать условия для установления и развития деловых контактов, организации и проведения совместных ярмарок, выставок, семинаров, конференций, конкурсов и других форм сотрудничества» и так далее.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.