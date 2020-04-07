Ромео Черкезия: для централизации помощи гражданам Абхазии просим обращаться в Оперштаб

Начальник правового управления Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА выступил с обращением.



Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. Начальник правового управления Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА, член Оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции Ромео Черкезия обратился к гражданам, желающим принять участие в оказании помощи нуждающимся.



Ромео Черкезия отметил, что в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции в Республике Абхазия, часть населения оказалась в трудной ситуации и выразил благодарность общественным организациям, благотворительным фондам, инициативным группам и неравнодушным гражданам, которые с первых дней организовали помощь с доставкой продовольствия и медикаментов одиноким пожилым людям, малоимущим и многодетным семьям.



«Для централизации помощи гражданам Абхазии оперативный штаб по защите населения от коронавируса просит граждан и организации, которые хотят продолжить оказывать помощь населению, обратиться в Оперативный штаб для согласования работы, чтобы исключить дублирование и обеспечить справедливое распределение помощи всем нуждающимся. За период самоизоляции нами сформирована база, которая постоянно обновляется. Мы обязательно поделимся своими данными и воспользуемся вашей информацией, которая покажет, кому уже оказана помощь, а кто до сих пор в ней нуждается. Помощь должна быть эффективной, и поэтому мы намерены выстроить с вами тесное взаимодействие. Надеемся на ваше понимание», - сказал Черкезия.



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