Роланд Джоджуа: на время ЧП посещение воинских частей родными военнослужащих возможно только в экстренных случаях

Начальник пресс-службы Минобороны РА рассказал Апсныпресс об эпидемиологической ситуации в частях Вооруженных сил Абхазии.



Сухум. 10 апреля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Министерстве обороны Республики Абхазия, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, организована работа по обеспечению и сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия среди личного состава Вооруженных сил РА. Об этом Апсныпресс проинформировал начальник пресс-службы Минобороны РА Роланд Джоджуа.



По словам Джоджуа, пока действует ЧП, увольнения для солдат запрещены, что бы не допустить проникновение вируса извне : «У военнослужащих сейчас тоже карантин. Для этого принимаются все необходимые меры. В частях проходит регулярная дезинфекция помещений, уборка. Солдаты обеспечены необходимыми средствами дезинфекции и неукоснительно соблюдают принципы личной гигиены. Конечно, не все служащие носят медицинские маски, это и не нужно. В основном, маски надевают те, кто заступают на дежурство, там, где могут быть контакты с людьми. Посещение воинских частей родными военнослужащих возможно только в экстренных случаях».



При этом, Роланд Джоджуа подчеркнул, что военные медики строго следят за состоянием здоровья военнослужащих. Кроме того, раз в неделю проводятся тренинги, на которых разъясняется порядок применения мер, введенных режимом ЧП.



Также, начальник пресс-службы сообщил, что все масштабные учения, с выходом из части, перенесены. Но боевая подготовка в частях и обучение проводятся по плану. «Что касается СВОКУ, общеобразовательные занятия заменены военными дисциплинами, у курсантов будет больше времени на самоподготовку», - сказал Джоджуа.

