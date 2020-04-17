14:37, 23 Апреля 2020 110
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Роланд Бганба освобождён от должности директора АГТРК
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14:35, 23 Апреля 2020
Роланд Бганба освобождён от должности Распоряжением Кабмина РА.
Сухум. 23 апреля. Апсныпресс. В соответствии с п.3.4 «Устава Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания», а также согласно поданному заявлению, Распоряжением Кабмина освобождён от должности директор Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания» Роланд Бганба.
Сухум. 23 апреля. Апсныпресс. В соответствии с п.3.4 «Устава Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания», а также согласно поданному заявлению, Распоряжением Кабмина освобождён от должности директор Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания» Роланд Бганба.
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