Роберт Киут назначен врио председателя Службы госбезопасности Абхазии

Соответствующий Указ подписал Президент РА Аслан Бжания.



Сухум. 18 мая. Апсныпресс. Президент РА Аслан Бжания подписал Указ о назначении Роберта Витальевича Киут заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.



Другим Указом Главы государства Роберт Киут назначен временно исполняющим обязанности председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.



Как отмечается в сообщении, сегодня Аслан Бжания представил Роберта Киут личному составу Службы государственной безопасности.





(АП): Киут Роберт Витальевич - родился 7 января 1980 года в селе Киндги Очамчирского района Абхазской АССР.



В 1997 году окончил среднюю школу N 7 г. Сухум и поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет по специальности «Национальная экономика», который окончил в 2002 году.



С 2002 по 2003 год проходил военную службу в Пограничном отряде Службы государственной безопасности Республики Абхазия.



С 2003 года по настоящее время является сотрудником Службы государственной безопасности РА.



В 2005 году прошел обучение на курсах по подготовке оперативного состава в СГБ РА.



С 2011 года занимал руководящие должности в различных подразделениях СГБ.



В 2012 году прошел повышение квалификации в Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации по программе «Руководящий состав подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом».



Воинское звание полковник присвоено Указом Президента РА 03.10.2018 г.



Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степеней, медалями ФСБ России «За отличие в контрразведке» и «За боевое содружество». Неоднократно был поощрен руководством СГБ РА.





