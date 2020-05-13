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Роберт Киут назначен врио председателя Службы госбезопасности Абхазии

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13:26, 18 Мая 2020
Роберт Киут назначен врио председателя Службы госбезопасности Абхазии
Соответствующий Указ подписал Президент РА Аслан Бжания.

Сухум. 18 мая. Апсныпресс. Президент РА  Аслан Бжания подписал Указ о назначении Роберта  Витальевича Киут заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Об этом сообщает  пресс-служба Президента РА.

Другим Указом Главы государства Роберт Киут назначен  временно исполняющим обязанности председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

Как отмечается в сообщении, сегодня Аслан Бжания  представил Роберта Киут личному составу Службы государственной безопасности.
 

(АП): Киут Роберт Витальевич - родился 7 января 1980 года в селе Киндги Очамчирского района Абхазской АССР. 

В 1997 году окончил среднюю школу N 7 г. Сухум и поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет по специальности «Национальная экономика», который окончил в 2002 году. 

С 2002 по 2003 год проходил военную службу в Пограничном отряде Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

С 2003 года по настоящее время является сотрудником Службы государственной безопасности РА.

В 2005 году прошел обучение на курсах по подготовке оперативного состава в СГБ РА.

С 2011 года занимал руководящие должности в  различных подразделениях СГБ.

В 2012 году прошел повышение квалификации в Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации по программе «Руководящий состав подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом».

Воинское звание полковник присвоено Указом Президента РА 03.10.2018 г. 

Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степеней,  медалями ФСБ России «За отличие в контрразведке» и «За боевое содружество». Неоднократно был поощрен руководством СГБ РА.
 


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