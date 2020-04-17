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Рита Лолуа освобождена от должности директора РРНП

14:37, 23 Апреля 2020
Рита Лолуа освобождена от должности директора РРНП
Распоряжением Кабмина освобождена от должности директор Рицинского реликтового национального парка.

Сухум. 23 апреля. Апсныпресс. В соответствии с пунктом 20 «Положения о Рицинском реликтовом национальном парке», а также на основании поданного заявления Распоряжением Кабмина освобождена от должности директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа.

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