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Рисмаг Аджинджал: мы за то, чтобы незаконное обогащение чиновников признали преступлением

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15:07, 11 Марта 2020
Рисмаг Аджинджал: мы за то, чтобы незаконное обогащение чиновников признали преступлением
Митинг в поддержку голодающих за принятие 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции начался в Сухуме.

Сухум. 11 марта. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Около 200 человек собрались на Площади Свободы в Сухуме в поддержку голодающих, которые выступают за принятие 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции. Митингующие требуют, чтобы Народное Собрание – Парламент РА внес поправки в Закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами», основанные на 20-й статье Конвенции ООН по противодействию коррупции. 

Представитель инициативной группы, выступившей за присоединение к Конвенции ООН Астамур Какалия, рассказал о причинах акции: «В Парламенте сейчас проходит комитетское слушание по поводу внесения поправок в Закон об обязательном декларировании имущества должностными лицами. Депутаты обещали нам, что завтра состоится сессия, на которой будут обсуждать принятие Закона с нашими поправками. Мы требуем, чтобы чиновника, уличенного в сокрытии незаконно нажитого имущества, отстранили от занимаемой должности без права восстановления на госслужбе. Поправка не подразумевает меру пресечения в виде тюремных сроков или конфискации имущества, поэтому не должно быть никаких проблем для ее принятия. Если будет необходимость, можно внести эту меру наказания в Уголовный Кодекс».

Другой представитель инициативной группы Рисмаг Аджинджал уточнил цели акции: «Мы за то, чтобы незаконное обогащение чиновников признали преступлением. Пути назад уже нет, голодающие не прекратят акцию, пока не будут приняты поправки в Закон. А мы, граждане, поддерживающие их, будем до конца отстаивать инициативу». 

(АП): Со 2 марта трое сторонников принятия 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции объявили голодовку в Парке Славы, в Сухуме. К 9 марта к  акции присоединились еще два человека, а сегодня – один. Голодающие собирают подписи в поддержку принятия документа.

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