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Результаты отрицательные: за прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек
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18:03, 12 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…
Сухум. 12 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 12 апреля.
В сообщении говорится:
«Двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние стабильное, без отрицательной динамики.
Пациент 1925 года рождения от госпитализации отказался. Находится на самоизоляции под наблюдением специалистов. Состояние удовлетворительное.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результаты отрицательные».
Оперштаб в очередной раз, призвал граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
Сухум. 12 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на 12 апреля.
В сообщении говорится:
«Двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в Центральной больнице Гудауты, их состояние стабильное, без отрицательной динамики.
Пациент 1925 года рождения от госпитализации отказался. Находится на самоизоляции под наблюдением специалистов. Состояние удовлетворительное.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результаты отрицательные».
Оперштаб в очередной раз, призвал граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
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