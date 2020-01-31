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Рейд МЧС Абхазии в акватории Пицунды, Гагры и Цандрипша нарушений не выявил
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12:59, 31 Января 2020
Начальник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА рассказал Апсныпресс о работе инспекторов.
Сухум. 31 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии, совместно с российскими пограничниками, провели очередной рейд в акватории городов Пицунда, Гагра и поселка Цандрипш.
Начальник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА Тенгиз Сабуа рассказал Апсныпресс о работе инспекторов: «Рейды мы проводим в месяц по два раза. Производится осмотр по береговой линии, а также осмотр по воде. Грубых нарушений не выявлено».
Тем не менее, по словам Сабуа, были обнаружены несколько лодок, оставленных на берегу без присмотра. По бортовым номерам плавсредств инспекторы определили владельцев лодок и провели с ними разъяснительную беседу о правилах надлежащего присмотра за лодками. «Чтобы не повторялось такое, когда любой человек может взять лодку и выйти в море. Неизвестно, что может случиться потом. Владельцы должны оставлять свои лодки под навесами и под замками», - разъяснил он.
Сухум. 31 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии, совместно с российскими пограничниками, провели очередной рейд в акватории городов Пицунда, Гагра и поселка Цандрипш.
Начальник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА Тенгиз Сабуа рассказал Апсныпресс о работе инспекторов: «Рейды мы проводим в месяц по два раза. Производится осмотр по береговой линии, а также осмотр по воде. Грубых нарушений не выявлено».
Тем не менее, по словам Сабуа, были обнаружены несколько лодок, оставленных на берегу без присмотра. По бортовым номерам плавсредств инспекторы определили владельцев лодок и провели с ними разъяснительную беседу о правилах надлежащего присмотра за лодками. «Чтобы не повторялось такое, когда любой человек может взять лодку и выйти в море. Неизвестно, что может случиться потом. Владельцы должны оставлять свои лодки под навесами и под замками», - разъяснил он.
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