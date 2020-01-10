16:41, 17 Января 2020 48
16:11, 17 Января 2020 69
15:50, 17 Января 2020 84
13:42, 17 Января 2020 206
12:56, 17 Января 2020 173
12:23, 17 Января 2020 386
17:47, 16 Января 2020 1025
17:43, 16 Января 2020 307
17:23, 16 Января 2020 501
15:37, 16 Января 2020 281
14:24, 16 Января 2020 479
13:29, 16 Января 2020 432
17:38, 15 Января 2020 772
16:16, 15 Января 2020 316
16:02, 15 Января 2020 430
14:09, 15 Января 2020 603
13:14, 15 Января 2020 375
13:07, 15 Января 2020 434
17:38, 14 Января 2020 527
16:25, 13 Января 2020 1094
14:00, 13 Января 2020 807
13:45, 13 Января 2020 654
12:00, 13 Января 2020 813
23:50, 12 Января 2020 2014
22:27, 12 Января 2020 1197
Популярное
10.01.2020 5111
10.01.2020 2393
12.01.2020 2383
10.01.2020 2381
10.01.2020 2309
10.01.2020 2275
10.01.2020 2160
12.01.2020 2014
Ресторану «Гагрипш» 117 лет
1
16:41, 17 Января 2020
Об истории памятника архитектуры рассказал историк Давид Канделаки.
Сухум. 17 января. Апсныпресс. Знаменитому ресторану «Гагрипш», в Гагре, исполнилось 117 лет. Об истории памятника архитектуры рассказал в репортаже на сайте районной Администрации историк Давид Канделаки.
Как напомнил Канделаки, в 1900 году на Всемирной выставке в столице Австрии, Вене, принцем Ольденбургским было куплено здание будущего ресторана. После чего оно в разобранном виде на пароходе было доставлено в Гагру и поставлено на новый фундамент. Именно тогда и началась история «Гагрипша» – ресторана, который был построен из норвежской сосны без единого гвоздя.
9 января 1903 года ресторан «Гагрипш» распахнул двери для посетителей. В этот день состоялось торжественное открытие Курорта Гагра. С самого начала «Гагрипш» был задуман не только как первоклассный ресторан, но и как центральное место проведения всех важных встреч и событий. Начиная с открытия климатической станции, Александр Ольденбургский регулярно организовывал здесь праздничные мероприятия по различным случаям: будь то Пасха, Рождество или прибытие в Гагры членов царской семьи. В одном из конторских помещений «Гагрипша», на верхнем этаже, размещался так называемый «Горный клуб» – отделение старейшей в России туристической организации «Крымского горного клуба», который позже стал называться «Крымско-кавказским горным клубом». «Одним из основателей клуба был известный ученый Иловайский. Он стал очевидцем открытия курорта в Гагре. В это время ученый приезжал к Александру Ольденбургскому спросить разрешение на создание отделения клуба на Кавказе. Ресторан «Гагрипш» тогда выступил не только в роли культурного, но и научного центра», – рассказал Давид Канделаки.
Сегодня знакомый многим образ ресторана «Гагрипш» трудно представить без каскадной лестницы в обрамлении высоких слоновых пальм. Но эта лестница была устроена только в середине 30-х гг. прошлого века. А изначально вверх от шоссе шли только два пролета ступеней.
В заключение историк подчеркнул важность сохранения памятников культурного наследия, к которым относится и ресторан «Гагрипш».
Сухум. 17 января. Апсныпресс. Знаменитому ресторану «Гагрипш», в Гагре, исполнилось 117 лет. Об истории памятника архитектуры рассказал в репортаже на сайте районной Администрации историк Давид Канделаки.
Как напомнил Канделаки, в 1900 году на Всемирной выставке в столице Австрии, Вене, принцем Ольденбургским было куплено здание будущего ресторана. После чего оно в разобранном виде на пароходе было доставлено в Гагру и поставлено на новый фундамент. Именно тогда и началась история «Гагрипша» – ресторана, который был построен из норвежской сосны без единого гвоздя.
9 января 1903 года ресторан «Гагрипш» распахнул двери для посетителей. В этот день состоялось торжественное открытие Курорта Гагра. С самого начала «Гагрипш» был задуман не только как первоклассный ресторан, но и как центральное место проведения всех важных встреч и событий. Начиная с открытия климатической станции, Александр Ольденбургский регулярно организовывал здесь праздничные мероприятия по различным случаям: будь то Пасха, Рождество или прибытие в Гагры членов царской семьи. В одном из конторских помещений «Гагрипша», на верхнем этаже, размещался так называемый «Горный клуб» – отделение старейшей в России туристической организации «Крымского горного клуба», который позже стал называться «Крымско-кавказским горным клубом». «Одним из основателей клуба был известный ученый Иловайский. Он стал очевидцем открытия курорта в Гагре. В это время ученый приезжал к Александру Ольденбургскому спросить разрешение на создание отделения клуба на Кавказе. Ресторан «Гагрипш» тогда выступил не только в роли культурного, но и научного центра», – рассказал Давид Канделаки.
Сегодня знакомый многим образ ресторана «Гагрипш» трудно представить без каскадной лестницы в обрамлении высоких слоновых пальм. Но эта лестница была устроена только в середине 30-х гг. прошлого века. А изначально вверх от шоссе шли только два пролета ступеней.
В заключение историк подчеркнул важность сохранения памятников культурного наследия, к которым относится и ресторан «Гагрипш».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.