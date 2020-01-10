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Ресторану «Гагрипш» 117 лет

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16:41, 17 Января 2020
Ресторану «Гагрипш» 117 лет
Об истории памятника архитектуры рассказал историк Давид Канделаки.

Сухум. 17 января. Апсныпресс. Знаменитому ресторану «Гагрипш», в Гагре, исполнилось 117 лет. Об истории памятника архитектуры рассказал в репортаже на сайте районной Администрации историк Давид Канделаки.

Как напомнил Канделаки, в 1900 году на Всемирной выставке в столице Австрии, Вене, принцем Ольденбургским было куплено здание будущего ресторана. После чего оно в разобранном виде на пароходе было доставлено в Гагру и поставлено на новый фундамент. Именно тогда и началась история «Гагрипша» – ресторана, который был построен из норвежской сосны без единого гвоздя.

9 января  1903 года  ресторан «Гагрипш» распахнул двери для посетителей. В этот день состоялось торжественное открытие Курорта Гагра. С самого начала «Гагрипш» был задуман не только как первоклассный ресторан, но и как центральное место проведения всех важных встреч и событий. Начиная с открытия климатической станции, Александр Ольденбургский регулярно организовывал здесь праздничные мероприятия по различным случаям: будь то Пасха, Рождество или прибытие в Гагры членов царской семьи. В одном из конторских помещений «Гагрипша», на верхнем этаже, размещался так называемый «Горный клуб» – отделение старейшей в России туристической организации «Крымского горного клуба», который позже стал называться «Крымско-кавказским горным клубом». «Одним из основателей клуба был известный ученый Иловайский. Он стал очевидцем открытия курорта в Гагре. В это время ученый приезжал к Александру Ольденбургскому спросить разрешение на создание отделения клуба на Кавказе. Ресторан «Гагрипш» тогда выступил не только в роли культурного, но и научного центра», – рассказал Давид Канделаки.

Сегодня знакомый многим образ ресторана «Гагрипш» трудно представить без каскадной лестницы в обрамлении высоких слоновых пальм. Но эта лестница была устроена только в середине 30-х гг. прошлого века. А изначально вверх от шоссе шли только два пролета ступеней.

В заключение историк подчеркнул важность сохранения памятников культурного наследия, к которым относится и ресторан «Гагрипш».

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