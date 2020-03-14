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Республиканской больнице переданы реактивы и медицинские изделия на сумму более 4 миллионов рублей
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18:46, 17 Марта 2020
Лекарственные препараты приобретены в рамках целевой программы Минздрава РА.
Сухум. 17 марта. Апсныпресс. В рамках работы ведомственной целевой программы на 2020 год «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных учреждений Министерства здравоохранения Республики Абхазия» Министерством здравоохранения и социального обеспечения РА Республиканской больнице переданы реактивы и медицинские изделия для проведения лабораторных исследований пациентов стационара на сумму 4 миллиона 593 тысячи 504 рубля, что покрывает потребность больницы в среднем на 6-7 месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РА.
Сухум. 17 марта. Апсныпресс. В рамках работы ведомственной целевой программы на 2020 год «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных учреждений Министерства здравоохранения Республики Абхазия» Министерством здравоохранения и социального обеспечения РА Республиканской больнице переданы реактивы и медицинские изделия для проведения лабораторных исследований пациентов стационара на сумму 4 миллиона 593 тысячи 504 рубля, что покрывает потребность больницы в среднем на 6-7 месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РА.
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