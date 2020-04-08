Республиканский наркодиспансер принимает амбулаторно, работает дневной стационар, оказывается неотложная наркологическая помощь

О мерах эпидемиологической безопасности, введенных в РНД, рассказала главный врач Ирма Ануа.



Сухум. 15 апреля. Апсныпресс. Одно из ключевых учреждений здравоохранения в Абхазии – Республиканский наркологический диспансер, в связи введением в стране чрезвычайного положения и угрозой распространения коронавируса COVID-19, усилил меры безопасности и изменил режим работы. Об этом журналу "Здравоохранение России" рассказала главный врач РНД, врач психиатр-нарколог высшей категории Ирма Ануа.



Как сообщила Ануа, диспансер перешел, в основном, на амбулаторный прием пациентов. «Также работает дневной стационар и оказывается неотложная наркологическая помощь. Некоторые сотрудники переведены на дистанционную работу – бухгалтерия, отдел кадров. Врачи диспансерного отделения работают по очереди», - сказала она.



По словам Ануа, в РНД серьезно усилены санитарные мероприятия: «Проводим влажную уборку 3-4 раза в день с последующим кварцеванием всех помещений в течение 40 минут и проветриванием. Отдельно соблюдаем социальную дистанцию между врачом и посетителем во время консультаций. Врачи надевают одноразовые маски, перчатки, тапочки. При необходимости защитные очки и костюмы. Во время работы в отделении врачи полностью переодеваются в сменную одежду и обувь. Руки моем чаще, чем раньше, и затем обрабатываем дезсредствами, которых вполне хватает. Если раньше каждый врач консультировал пациентов в своем кабинете или ординаторской, то теперь мы выделили отдельное помещение для консультаций, чтобы не заводить пациентов в кабинеты, где мы находимся целый день. Пациентов, нуждающихся в стационарной помощи, мы заводим не через центральный вход, а через запасной, в отдельное помещение. После ухода посетителя, палата приводится в порядок и дезинфицируется».





При этом Ирма Ануа отметила, что и пациенты правильно реагируют на замечания врачей: «Все посетители приходят в масках, а иногда даже в перчатках. При входе в отделение мы обрабатываем руки посетителей дезсредствами».



