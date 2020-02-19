Ремонтно-восстановительные работы столичной школы №2 завершатся в конце марта

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр РА Валерий Бганба проинспектировал ремонтно-восстановительные работы в Сухумской средней школе №2, которая пострадала во время пожара.По словам директора школы Ирины Повирскер, сейчас дети учатся в школе в три смены: «Конечно, режим тяжеловат для детей. Уроки проходят в отремонтированном корпусе. Всего у нас обучаются 1250 школьников».Главный инженер ГК «Абхазстрой» Амиран Лагвилава проинформировал, что два корпуса школы были сданы в октябре: «Сейчас идет работа в старом двухэтажном историческом корпусе, на втором этаже почти все работы завершены, остались покраска стен и уборка. Заканчиваются работы и по фасаду. 5 марта планируем сдать второй этаж, и там можно будет проводить уроки. Работа на первом этаже еще продолжится, были проблемы со стяжкой, сегодня начинаем укладывать плитку, а после – паркетные полы. По первому этажу планируем завершить работы до конца марта, и тогда школа будет функционировать полностью».По итогам посещения объекта, Валерий Бганба поручил строителям, не нарушая технологий, ускорить темпы отделочных работ: «В марте все помещения учебного заведения нужно сдать в эксплуатацию. Спортзал и библиотека, все классы должны быть оборудованы».