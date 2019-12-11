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Разведчики ЮВО в ходе учения уничтожили отряды условного незаконного вооруженного формирования в горах Абхазии

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14:29, 13 Декабря 2019
Разведчики ЮВО в ходе учения уничтожили отряды условного незаконного вооруженного формирования в горах Абхазии
Учебно-боевые задачи трехдневного учения на полигоне Цабал в Абхазии отрабатывались как в дневное, так и в ночное время.

Сухум. 13 декабря. Апсныпресс. Разведчики российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в ходе тактико-специального учения уничтожили кочующие отряды условного незаконного вооруженного формирования в горах. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
По замыслу учения отдельные группы военнослужащих соединения провели разведку местности с применением беспилотной авиации и обнаружили рассредоточенные в горно-лесистом районе скопления противника. 

Мобильные группы разведчиков на новейших бронеавтомобилях «Тигр-М» настигли «боевиков» и поразили их с ходу из автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя», пулеметов «Корд» и «Печенег». 

Учебно-боевые задачи трехдневного учения на полигоне Цабал в Абхазии отрабатывались как в дневное, так и в ночное время.
Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ. 


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