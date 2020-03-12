Разведчики ЮВО в горах Абхазии приступили к выполнению противодиверсионных задач

Всего в учебных мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 30 единиц военной техники.







Сухум. 12 марта. Апсныпресс. Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа в горах Абхазии приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках двустороннего противодиверсионного тактического учения. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.







На полигоне Цабал в Абхазии, вооружившись снайперскими винтовками «Винторез», пулеметами «Печенег» и другим стрелковым оружием, разведчики выполнят разведывательно-диверсионные и противодиверсионные задачи по ликвидации групп незаконных вооруженных формирования условного противника в дневное и ночное время, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.







После обнаружения мест дислокации условного противника, разведчики передадут по средствам связи координаты объектов на командный пункт для их уничтожения силами артиллерийских подразделений и авиации.







Для приближения обстановки к реальным боевым условиям предусмотрено применение имитационных зарядов и холостых патронов, также различные современные технические средства.







Всего в учебных мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 30 единиц военной техники, в т.ч. бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины «Дозор» и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг».