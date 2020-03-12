12:03, 12 Марта 2020
20:57, 11 Марта 2020 532
18:22, 11 Марта 2020 512
15:20, 11 Марта 2020 722
15:14, 11 Марта 2020 475
15:07, 11 Марта 2020 713
14:08, 11 Марта 2020 485
13:49, 11 Марта 2020 552
13:18, 11 Марта 2020 543
13:03, 11 Марта 2020 700
12:46, 11 Марта 2020 686
12:24, 11 Марта 2020 355
11:50, 11 Марта 2020 362
14:56, 10 Марта 2020 1103
14:47, 10 Марта 2020 621
14:34, 10 Марта 2020 677
12:59, 10 Марта 2020 1325
12:03, 10 Марта 2020 643
15:42, 9 Марта 2020 901
17:40, 8 Марта 2020 1262
13:17, 8 Марта 2020 1763
09:00, 8 Марта 2020 1357
08:31, 8 Марта 2020 1427
08:30, 8 Марта 2020 1191
Популярное
05.03.2020 4719
06.03.2020 2052
06.03.2020 1889
08.03.2020 1765
06.03.2020 1678
06.03.2020 1660
05.03.2020 1581
Разведчики ЮВО в горах Абхазии приступили к выполнению противодиверсионных задач
12:03, 12 Марта 2020
Всего в учебных мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 30 единиц военной техники.
Сухум. 12 марта. Апсныпресс. Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа в горах Абхазии приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках двустороннего противодиверсионного тактического учения. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
На полигоне Цабал в Абхазии, вооружившись снайперскими винтовками «Винторез», пулеметами «Печенег» и другим стрелковым оружием, разведчики выполнят разведывательно-диверсионные и противодиверсионные задачи по ликвидации групп незаконных вооруженных формирования условного противника в дневное и ночное время, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.
После обнаружения мест дислокации условного противника, разведчики передадут по средствам связи координаты объектов на командный пункт для их уничтожения силами артиллерийских подразделений и авиации.
Для приближения обстановки к реальным боевым условиям предусмотрено применение имитационных зарядов и холостых патронов, также различные современные технические средства.
Всего в учебных мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 30 единиц военной техники, в т.ч. бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины «Дозор» и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.