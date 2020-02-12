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Разведчики ЮВО в Абхазии приступили к горной подготовке на полигоне в Республике Северная Осетия – Алания
12:04, 12 Февраля 2020
Военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи в тылу условного противника в дневное и ночное время суток.
Сухум. 12 февраля. Апсныпресс. Разведчики российской военной базы Южного военного округа, расположенной в Абхазии, приступили к специальной горной подготовке на полигоне «Дарьял» в Республике Северная Осетия – Алания. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Как отмечается в сообщении, военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи в тылу условного противника в дневное и ночное время суток. Также разведчики повысят навыки выживания и жизнеобеспечения в автономных экстремальных условиях.
Особое внимание в ходе подготовки уделяется выполнению длительных марш-бросков по незнакомым маршрутам на высотах от 1,5 до 3 км над уровнем моря, на которых отрабатываются действия в сторожевом охранении, патрулировании и засаде.
При выполнении учебно-боевых задач разведчики обучаются различным способам маскировки и выработке оперативных решений в быстроменяющейся обстановке современного боя.
Всего в учебных мероприятиях на тренировочном комплексе «Дарьял» принимают участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействованы десятки единиц боевой техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М» и бронетранспортеры БТР-82АМ.
Сухум. 12 февраля. Апсныпресс. Разведчики российской военной базы Южного военного округа, расположенной в Абхазии, приступили к специальной горной подготовке на полигоне «Дарьял» в Республике Северная Осетия – Алания. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Как отмечается в сообщении, военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи в тылу условного противника в дневное и ночное время суток. Также разведчики повысят навыки выживания и жизнеобеспечения в автономных экстремальных условиях.
Особое внимание в ходе подготовки уделяется выполнению длительных марш-бросков по незнакомым маршрутам на высотах от 1,5 до 3 км над уровнем моря, на которых отрабатываются действия в сторожевом охранении, патрулировании и засаде.
При выполнении учебно-боевых задач разведчики обучаются различным способам маскировки и выработке оперативных решений в быстроменяющейся обстановке современного боя.
Всего в учебных мероприятиях на тренировочном комплексе «Дарьял» принимают участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействованы десятки единиц боевой техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М» и бронетранспортеры БТР-82АМ.
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