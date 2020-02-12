Разведчики ЮВО в Абхазии приступили к горной подготовке на полигоне в Республике Северная Осетия – Алания

Военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи в тылу условного противника в дневное и ночное время суток.



Сухум. 12 февраля. Апсныпресс. Разведчики российской военной базы Южного военного округа, расположенной в Абхазии, приступили к специальной горной подготовке на полигоне «Дарьял» в Республике Северная Осетия – Алания. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.



Как отмечается в сообщении, военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи в тылу условного противника в дневное и ночное время суток. Также разведчики повысят навыки выживания и жизнеобеспечения в автономных экстремальных условиях.



Особое внимание в ходе подготовки уделяется выполнению длительных марш-бросков по незнакомым маршрутам на высотах от 1,5 до 3 км над уровнем моря, на которых отрабатываются действия в сторожевом охранении, патрулировании и засаде.



При выполнении учебно-боевых задач разведчики обучаются различным способам маскировки и выработке оперативных решений в быстроменяющейся обстановке современного боя.



Всего в учебных мероприятиях на тренировочном комплексе «Дарьял» принимают участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействованы десятки единиц боевой техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М» и бронетранспортеры БТР-82АМ.