Разведчики ЮВО в Абхазии отработали навыки уничтожения диверсантов условного противника в горах

В Абхазии проходит совместное тактическое абхазо-российское учение.



Сухум. 9 июля. Апсныпресс. Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа Абхазии, в рамках совместного тактического учения с военнослужащими Министерства обороны Республики Абхазия, уничтожили диверсантов условного противника в горно-лесистой местности. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.



По замыслу учения военнослужащие на штатной технике выдвинулись в назначенный район горного полигона Цабал, где провели разведку возможных маршрутов выдвижения диверсионно-разведывательных групп условного противника и районов их размещения при поддержке беспилотной летательной авиации. Разведчики базы совместно с военными Абхазии смогли заранее вскрыть местоположение диверсантов «противника» и уничтожить массированным огнем при поддержке артиллерии и авиации.

При выполнении поставленных задач разведчики использовали современные типы вооружения и защиты, такие как винтовки специальные снайперские «Винторез», автоматы «Вал», а также боевые защитные комплекты «Пермячка», предназначенные для защиты жизненно-важных органов от поражения пулями стрелкового оружия и осколками снарядов.



Для ведения наземной и воздушной разведки военнослужащие применили комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан», «Застава» и «Гранат».



От российской военной базы ЮВО в учении, которое продлится до конца текущей недели, принимают участие более 2 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц различной техники. В частности, БТР-82А, танки Т-72Б3, машины связи на базе БТР-80, ПТРК «Штурм», САУ 2С3.



