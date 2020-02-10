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Разведчики ЮВО повысят навыки выполнения антидиверсионных задач в ходе лагерного сбора в горах Абхазии
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12:29, 10 Февраля 2020
Всего в лагерном сборе принимают участие около 500 военнослужащих ЮВО, задействовано более 40 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М».
Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. Разведчики российской военной базы Южного военного округа в рамках программы боевой подготовки приступили к проведению одномесячного лагерного сбора в горах Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Как отмечается в сообщении, на полигоне Цабал военнослужащие повысят навыки выполнения антидиверсионных учебно-боевых задач в сложных рельефных условиях, а также выполнят нормативы по тактико-специальной, инженерной и огневой подготовкам.
Выполнение курса учебных задач будет осуществляться с применением современных технических средств разведки – беспилотных летательных аппаратов и переносных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».
В середине марта разведчики выполнят боевые стрельбы из вооружения БТР-82АМ, винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74 по целям условного противника.
Всего в лагерном сборе принимают участие около 500 военнослужащих ЮВО, задействовано более 40 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М».
Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. Разведчики российской военной базы Южного военного округа в рамках программы боевой подготовки приступили к проведению одномесячного лагерного сбора в горах Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Как отмечается в сообщении, на полигоне Цабал военнослужащие повысят навыки выполнения антидиверсионных учебно-боевых задач в сложных рельефных условиях, а также выполнят нормативы по тактико-специальной, инженерной и огневой подготовкам.
Выполнение курса учебных задач будет осуществляться с применением современных технических средств разведки – беспилотных летательных аппаратов и переносных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».
В середине марта разведчики выполнят боевые стрельбы из вооружения БТР-82АМ, винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74 по целям условного противника.
Всего в лагерном сборе принимают участие около 500 военнослужащих ЮВО, задействовано более 40 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М».
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