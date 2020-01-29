Разведчики ЮВО отработали на учении противодиверсионные действия в горно-лесистой местности Абхазии

Разведывательные группы базы совершили 150 километровые марши на бронеавтомобилях «Тигр-М» к районам расположения условных отрядов незаконного вооруженного формирования.



Сухум. 30 января. Апсныпресс. Личный состав разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа в рамках тактико-специального учения отработал противодиверсионные действия в горно-лесистой местности Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.



На совместном полигоне в ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащими использовалось различное штатное вооружение: снайперские винтовки ВСС «Винторез», гранатометы РПГ и АГС-17 «Пламя», пулемёты «Печенег», ручные гранаты и автоматы АК-74.



Разведывательные группы базы совершили 150 километровые марши на бронеавтомобилях «Тигр-М» к районам расположения условных отрядов незаконного вооруженного формирования (НВФ).



Далее военнослужащие провели воздушную и наземную разведку, используя беспилотные летательные аппараты и комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». После выявления мест скопления условных бандгрупп, разведчики блокировали район и уничтожили НВФ.



Целью мероприятия являлась подготовка военнослужащих к грамотным действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуаций, а также эффективному применению штатного вооружения и техники.

