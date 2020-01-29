APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:47, 30 Января 2020 32
12:22, 30 Января 2020 56
14:49, 29 Января 2020 594
14:11, 29 Января 2020 2184
12:41, 29 Января 2020 250
12:36, 29 Января 2020 452
16:42, 28 Января 2020 634
15:00, 28 Января 2020 634
14:45, 28 Января 2020 333
14:26, 28 Января 2020 286
12:59, 28 Января 2020 585
12:31, 28 Января 2020 669
16:38, 27 Января 2020 782
15:29, 27 Января 2020 432
15:21, 27 Января 2020 493
12:12, 26 Января 2020 667
22:18, 25 Января 2020 683
13:39, 24 Января 2020 1682
13:02, 24 Января 2020 801
12:21, 24 Января 2020 1086
15:55, 23 Января 2020 1333
14:58, 23 Января 2020 861
13:29, 23 Января 2020 1180
12:58, 23 Января 2020 927
12:26, 23 Января 2020 535

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Разведчики ЮВО отработали на учении противодиверсионные действия в горно-лесистой местности Абхазии

Разведчики ЮВО отработали на учении противодиверсионные действия в горно-лесистой местности Абхазии

45
12:22, 30 Января 2020
Разведчики ЮВО отработали на учении противодиверсионные действия в горно-лесистой местности Абхазии
Разведывательные группы базы совершили 150 километровые марши на бронеавтомобилях «Тигр-М» к районам расположения условных отрядов незаконного вооруженного формирования. 

Сухум. 30 января. Апсныпресс. Личный состав разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа в рамках тактико-специального учения отработал противодиверсионные действия в горно-лесистой местности Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

На совместном полигоне в ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащими использовалось различное штатное вооружение: снайперские винтовки ВСС «Винторез», гранатометы РПГ и АГС-17 «Пламя», пулемёты «Печенег», ручные гранаты и автоматы АК-74. 

Разведывательные группы базы совершили 150 километровые марши на бронеавтомобилях «Тигр-М» к районам расположения условных отрядов незаконного вооруженного формирования (НВФ). 

Далее военнослужащие провели воздушную и наземную разведку, используя беспилотные летательные аппараты и комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». После выявления мест скопления условных бандгрупп, разведчики блокировали район и уничтожили НВФ.

Целью мероприятия являлась подготовка военнослужащих к грамотным действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуаций, а также эффективному применению штатного вооружения и техники.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика