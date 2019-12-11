Разведчики ЮВО на учении уничтожили незаконные вооруженные формирования условного противника



Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной техники, в том числе новейшие бронемашины «Тигр-М».



Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. Разведчики российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках тактико-специального учения в условиях горно-лесистой местности нашли и уничтожили незаконные вооруженные формирования условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.



На полигоне Цабал военнослужащие с применением беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» выполнили задачи по поиску противника в сложном рельефе местности.

После обнаружения групп НВФ разведчики с использованием винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74 осуществили внезапную атаку условного противника.



При выполнении учебно-боевой задачи военнослужащие захватили пленного и документы с важной информацией.

В ходе учения разведывательные подразделения соединения поочередно выступали в качестве противника или своих сил.



Для создания обстановки, приближенной к боевой, активно использовались различные средства имитации, в их числе: подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и более 15 тыс. холостых патронов к стрелковому оружию.



Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной техники, в том числе новейшие бронемашины «Тигр-М».





