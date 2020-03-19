Уважаемые читатели! С 27 марта по 7 апреля РГУ «Апсныпресс» переходит на дистанционный режим работы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Журналисты будут следить за поступающей информацией и своевременно сообщать о прои ***
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Разрабатывается «дорожная карта» по координации действий в борьбе с коронавирусом
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17:57, 26 Марта 2020
В Минздраве состоялось совещание с участием представителей ряда общественных организаций.
Сухум. 26 марта. Апсныпресс. По инициативе министра здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаза Цахнакия и уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл, при участии руководителей ряда общественных и неправительственных организаций, представителей МЧС РА и Народного Собрания – Парламента РА в Минздраве состоялось совещание, посвященное мерам по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.
Как говорится в сообщении, на совещании было принято решение о разработке в самое ближайшее время «дорожной карты», которая послужит для координации усилий общественных организаций и действий государственных структур в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Документ, в частности, должен четко обозначить все направления, где будет необходима помощь волонтерского движения, благотворительных и общественных фондов страны, а также лиц, ответственных за осуществление тех или иных проектов.
Сухум. 26 марта. Апсныпресс. По инициативе министра здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаза Цахнакия и уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл, при участии руководителей ряда общественных и неправительственных организаций, представителей МЧС РА и Народного Собрания – Парламента РА в Минздраве состоялось совещание, посвященное мерам по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.
Как говорится в сообщении, на совещании было принято решение о разработке в самое ближайшее время «дорожной карты», которая послужит для координации усилий общественных организаций и действий государственных структур в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Документ, в частности, должен четко обозначить все направления, где будет необходима помощь волонтерского движения, благотворительных и общественных фондов страны, а также лиц, ответственных за осуществление тех или иных проектов.
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