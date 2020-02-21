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Раули Смыр присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции
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18:35, 28 Февраля 2020
Соответствующий Указ подписал и.о. Президента Валерий Бганба.
Сухум. 28 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о присвоении Рауль Смыр очередного специального звания генерал-майора милиции.
В документе говорится:
«Присвоить очередное специальное звание генерал-майора милиции Смыр Раули Кязимовичу, министру внутренних дел Республики Абхазия».
Сухум. 28 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о присвоении Рауль Смыр очередного специального звания генерал-майора милиции.
В документе говорится:
«Присвоить очередное специальное звание генерал-майора милиции Смыр Раули Кязимовичу, министру внутренних дел Республики Абхазия».
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