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Раули Смыр присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции

45
18:35, 28 Февраля 2020
Раули Смыр присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции
Соответствующий Указ подписал и.о. Президента Валерий Бганба. 

Сухум. 28 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о присвоении Рауль Смыр очередного специального звания генерал-майора милиции. 

В документе говорится:

«Присвоить очередное специальное звание генерал-майора милиции Смыр Раули Кязимовичу, министру внутренних дел Республики Абхазия».

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