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Раули Смыр: более 800 сотрудников МВД задействованы в обеспечении правопорядка на выборах

138
15:05, 22 Марта 2020
Раули Смыр: более 800 сотрудников МВД задействованы в обеспечении правопорядка на выборах
В Международном пресс-центре ЦИК РА министр ВД ответил на вопросы журналистов.

Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии РА министр внутренних дел Республики Абхазия Раули Смыр рассказал о мерах по обеспечению правопорядка во время выборов.

Как сообщил Смыр: «В период проведения выборов Президента РА в 35 округах на 152 избирательных участках более 800 сотрудников МВД задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. Руководящий и командный состав ведомства с 21 марта несет круглосуточные дежурства. Главные задачи личного состава – недопущение нарушений правопорядка на избирательных участках, оказание помощи избирательным комиссиям в соблюдении гражданами установленных на выборах правил. Общее руководство за обеспечением правопорядка на всех территориальных избирательных участках возложено на начальников городских управлений и районных отделов внутренних дел. Из числа руководства центрального аппарата Министерства по каждому району назначены ответственные кураторы». 

Также министр рассказал об охране выборной документации: «Установлено обеспечение сопровождения членов избирательных комиссий и выборной документации. Все избирательные участки взяты под круглосуточную охрану. Для сопровождения при доставке выборной документации с избирательных участков в Москве и Черкесске прикомандированы сотрудники центрального аппарата МВД».

Отвечая на вопрос журналиста, предоставлена ли возможность самим сотрудникам милиции проголосовать, Смыр подчеркнул: «Сотрудники милиции имеют возможность проголосовать по месту проживания, так как участки открыты с 8:00, а развод начинается с 9:30, после чего все сотрудники приступают к несению службы. Также, предусмотрена взаимозаменяемость патрульных групп».

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