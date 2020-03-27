Рауль Лолуа: необходимо понизить количество передвигающегося транспорта по республиканской трассе

Член Межведомственного оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции и министр ВД РА проинформировали об установлении КПП на республиканской трассе.



Сухум. 1апреля. Апсныпресс. В Абхазии устанавливают пункты пропуска для совместного патрулирования трассы силами Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.



Член Межведомственного оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, депутат Народного Собрания – Парламента РА Рауль Лолуа и министр ВД РА Раули Смыр на КПП «Мачара» проинформировали о том, как ведется эта работа и о задачах, поставленных перед дежурными бригадами сотрудников милиции и медиков.



Как сообщил Рауль Лолуа, на КПП «Мачара», сегодня, в 8 часов утра, установлен первый такой пункт пропуска: «Задача поставлена – с помощью специальных дистанционных измерительных средств проводить исследования водителей и пассажиров проезжающего транспорта. Сегодня больных не выявлено, но работа продолжается. Очень большой поток машин, что осложняет работу медиков. Поэтому, мы сейчас думаем, как ужесточить меры. Все направлено на то, чтобы обезопасить наших граждан».



По словам Лолуа, люди должны соблюдать ограничительные меры и проявлять сознательность, но пока этого не происходит: «С утра здесь были пробки. Хочется обратиться к гражданам и попросить максимально меньше передвигаться по Абхазии».



Лолуа сообщил, что в планах поставить еще несколько КПП: «Следующий пропускной пост будет установлен в Гагрском районе. Мы проведём инспекцию и на месте определимся с местом его установки. Сейчас Гагрский пост расположен пока на Холодной речке. Скорее всего, мы его передвинем либо к Мюссере, либо к Бзыбскому посту».



Кроме того, Лолуа проинформировал, что рассматривается вопрос о введении комендантского часа в городе Сухум, с 10 часов вечера до 8 утра. «Этот вопрос обсуждается на совещании и.о. Президента и может быть, успеем ввести сегодня ночью», - сказал он.



Лолуа пояснил ограничительные меры, введенные в Галском районе: «Сообщения с Галом прямого у нас нет пока. Вы знаете, что со вчерашнего вечера там введено полное ограничение с учетом карантина и инфицированных лиц, которые туда попали. В районе действует комендантский час. Как дальше будут развиваться события, посмотрим, но скорее всего, такие же меры можем уже проводить и на всей протяженности республиканской трассы».



Лолуа подчеркнул: «Для эффективной борьбы с вирусом нужно предпринимать меры профилактического характера. Необходимо понизить количество передвигающихся транспортных средств по республиканской трассе. В крайних случаях, если вы все-таки выехали, не сажайте в машину больше двух человек представителей своей семьи».



По информации Рауля Лолуа, вчера государственную границу по реке Псоу перешли более 170 человек. «Получается мы проводим здесь необходимые мероприятия, а в итоге, с территории России переходит очень большое количество людей, среди которых и наши граждане. Какое-то количество этих людей уже переводятся на карантин. Со вчерашнего дня определили пункты пребывания людей на карантине: это - Гагрская, Гудаутская, Сухумская, Очамчырская и Галская зоны. Все они работают и готовы к принятию лиц, которые будут проходить карантин», - сказал Лолуа.



Со своей стороны, Раули Смыр также считает необходимым ввести более жесткие ограничительные меры: «Вы видите, что творится сегодня в мире. Надо остановить движение на дорогах, чтобы люди оставались дома. Есть опасность, и надо с ней бороться. Думаю, нужно вводить комендантский час, ограничения не будут касаться следующих служб: пожарной, милиции и скорой помощи. Я прошу граждан оставаться дома и не выезжать из своих домов без надобности».

