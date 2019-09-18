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Рауль Хаджимба вышел к народу у Администрации Президента

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17:41, 20 Сентября 2019
Рауль Хаджимба вышел к народу у Администрации Президента
Глава государства прокомментировал Решение Верховного суда.

Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Глава государства вышел к собравшимся у Администрации Президента после оглашения Верховным судом РА Решения о признании законными итогов выборов Президента Республики Абхазия. 

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подчеркнул, что сделает все, что в его силах, для решения задач государственной важности.


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