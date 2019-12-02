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Рауль Хаджимба выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с трагедией в Забайкалье

14
15:31, 2 Декабря 2019
Рауль Хаджимба выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с трагедией в Забайкалье
«В этот трудный час мы вместе с родными и близкими погибших переживаем эту тяжелую утрату и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в соболезновании.

Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией в Забайкалье.

В тексте соболезнования говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович, от имени руководства Республики Абхазия и от себя лично  выражаю Вам и семьям погибших в результате  аварии с автобусом, произошедшей в Забайкалье, искренние соболезнования. Мы с глубокой скорбью восприняли известие о произошедшей трагедии, результатом которой стали человеческие жертвы, среди которых есть и дети. В этот трудный час мы вместе с родными и близкими погибших переживаем эту тяжелую утрату и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

(АП): 1 декабря автобус Kia Granbird упал в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Погибли 19 человек. Погибли 19 человек, 22 пострадали. Среди жертв четверо несовершеннолетних. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо.


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