Рауль Хаджимба выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с трагедией в Забайкалье

«В этот трудный час мы вместе с родными и близкими погибших переживаем эту тяжелую утрату и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в соболезновании.



Сухум. 2 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией в Забайкалье.



В тексте соболезнования говорится:



«Уважаемый Владимир Владимирович, от имени руководства Республики Абхазия и от себя лично выражаю Вам и семьям погибших в результате аварии с автобусом, произошедшей в Забайкалье, искренние соболезнования. Мы с глубокой скорбью восприняли известие о произошедшей трагедии, результатом которой стали человеческие жертвы, среди которых есть и дети. В этот трудный час мы вместе с родными и близкими погибших переживаем эту тяжелую утрату и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим».



(АП): 1 декабря автобус Kia Granbird упал в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Погибли 19 человек. Погибли 19 человек, 22 пострадали. Среди жертв четверо несовершеннолетних. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо.



