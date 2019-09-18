Рауль Хаджимба: выборы состоялись, победитель назван, и следует перестать манипулировать итогами выборов

Президент прокомментировал общественно-политическую ситуацию в стране.



Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба прокомментировал общественно-политическую ситуацию в стране, а также ряд заявлений, прозвучавших в последние дни.



«Суд продолжается и будем надеяться, что решение станет полезным для нашей страны.



По поводу обращения Александра Анкваб об организации новых выборов с выдвижением Хаджимба и Квициниа в одной команде… Нужно отметить, что для нас это не новость. Так называемый меморандум подготовлен представителями неправительственного сектора и Астамуром Тания, который непонятно, кого представляет. Что касается позиции остальных, она хорошо известна – это привычное состояние нашего неправительственного сектора, которому всегда нужно оправдывать ожидание западных грантодателей.



Вчера также Алхас Квициниа сделал заявление, в котором сказал о нашей встрече и, вроде бы, «раскрыл тайну» разговора. Никакой тайны нет: ему было предложено стать вице-премьером, чтобы объединить общество. И не я просил об этой встрече, она состоялась после разговора с представителями фамилии Квициниа, которые обещали переговорить с ним, «с тем, чтобы мы сами обговорили эту ситуацию».



Помимо Алхаса Квициниа, в эти дни предлагали свои встречи и другие. И такие встречи прошли. Кто-то желал реально выйти из политической ситуации путем переговоров, кто-то говорил о возможности объединения усилий, но, по-моему, Алхасу Квициниа об этих встречах ничего неизвестно. Он плохо знает, что вокруг него происходит.



Удивляет то, что, пойдя на встречу и разговаривая со мной, он потом уже в своем заявлении называет меня человеком, «совершившим госпереворот». Тогда, почему он со мной разговаривает? Странная логика человека, называющего себя политиком. Единственное, в чем я ему отдаю должное, он оказался от должности вице-премьера, но предложил назначить премьер-министром Аслана Бжания, на что получил категорический ответ «нет».



Манипуляции продолжаются. И я не сомневаюсь, что большинство наших людей понимают: так продолжаться не может. Выборы состоялись, победитель назван. И следует перестать манипулировать итогами выборов», – сказал Рауль Хаджимба.

