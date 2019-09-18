APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:48, 19 Сентября 2019 124
15:07, 19 Сентября 2019 128
14:14, 19 Сентября 2019 621
13:53, 19 Сентября 2019 307
10:49, 19 Сентября 2019 317
08:38, 19 Сентября 2019 268
16:43, 18 Сентября 2019 707
16:15, 18 Сентября 2019 1173
16:11, 18 Сентября 2019 307
15:31, 18 Сентября 2019 480
13:29, 18 Сентября 2019 472
12:16, 18 Сентября 2019 357
10:35, 18 Сентября 2019 1739
15:17, 17 Сентября 2019 479
15:14, 17 Сентября 2019 517
13:16, 17 Сентября 2019 883
10:42, 17 Сентября 2019 1062
16:08, 16 Сентября 2019 701
14:43, 16 Сентября 2019 353
14:03, 16 Сентября 2019 1682
13:25, 16 Сентября 2019 427
11:04, 16 Сентября 2019 412
17:00, 15 Сентября 2019 579
14:39, 15 Сентября 2019 512
20:23, 14 Сентября 2019 1245

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Рауль Хаджимба: выборы состоялись, победитель назван, и следует перестать манипулировать итогами выборов

Рауль Хаджимба: выборы состоялись, победитель назван, и следует перестать манипулировать итогами выборов

124
16:48, 19 Сентября 2019
Рауль Хаджимба: выборы состоялись, победитель назван, и следует перестать манипулировать итогами выборов
Президент прокомментировал общественно-политическую ситуацию в стране.

Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба прокомментировал общественно-политическую ситуацию в стране, а также ряд заявлений, прозвучавших в последние дни.

«Суд продолжается и будем надеяться, что решение станет полезным для нашей страны.

По поводу обращения Александра Анкваб об организации новых выборов с выдвижением Хаджимба и Квициниа в одной команде… Нужно отметить, что для нас это не новость. Так называемый меморандум подготовлен представителями неправительственного сектора и Астамуром Тания, который непонятно, кого представляет. Что касается позиции остальных, она хорошо известна – это привычное состояние нашего неправительственного сектора, которому всегда нужно оправдывать ожидание западных грантодателей.

Вчера также Алхас Квициниа сделал заявление, в котором сказал о нашей встрече и, вроде бы, «раскрыл тайну» разговора. Никакой тайны нет: ему было предложено стать вице-премьером, чтобы объединить общество. И не я просил об этой встрече, она состоялась после разговора с представителями фамилии Квициниа, которые обещали переговорить с ним, «с тем, чтобы мы сами обговорили эту ситуацию».

Помимо Алхаса Квициниа, в эти дни предлагали свои встречи и другие. И такие встречи прошли. Кто-то желал реально выйти из политической ситуации путем переговоров, кто-то говорил о возможности объединения усилий, но, по-моему, Алхасу Квициниа об этих встречах ничего неизвестно. Он плохо знает, что вокруг него происходит.

Удивляет то, что, пойдя на встречу и разговаривая со мной, он потом уже в своем заявлении называет меня человеком, «совершившим госпереворот». Тогда, почему он со мной разговаривает? Странная логика человека, называющего себя политиком. Единственное, в чем я ему отдаю должное, он оказался от должности вице-премьера, но предложил назначить премьер-министром Аслана Бжания, на что получил категорический ответ «нет».

Манипуляции продолжаются. И я не сомневаюсь, что большинство наших людей понимают: так продолжаться не может. Выборы состоялись, победитель назван. И следует перестать манипулировать итогами выборов», – сказал Рауль Хаджимба.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика