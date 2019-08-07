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Рауль Хаджимба встретился с Владимиром Путиным
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22:02, 6 Августа 2019
Встреча глав двух государств прошла в Сочи.
Сухум. 6 августа. Апсныпресс. В Сочи состоялась встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Президента Абхазии.
Как отметил Президент России, цель встречи – обсудить реализацию ранее намеченных планов, а также проектов социального развития.
Кроме того, Владимир Путин выразил уверенность, что предстоящие в Абхазии выборы президента пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей экономической и демократической стабилизации республики.
При этом Рауль Хаджимба подчеркнул важность встречи и обсуждения вопросов межгосударственных отношений. «Те работы, которые проводятся по линии Инвестпрограммы, Инвестиционного агентства, сегодня уже, практически, на стадии завершения. Это – социально значимые объекты, такие как школы, детские дошкольные учреждения. Идут работы по реконструкции энергосистемы. Благодаря той финансовой помощи, которая выделяется Россией, строятся дороги. Немаловажной для нас является та работа, которую мы с Вами проговаривали по поводу наших оборонных ведомств, правоохранительных структур. Следует отметить и ту работу, реализация которой, действительно, даст Абхазии возможность экономически развиваться. Это вопросы, связанные с транспортными коммуникациями, морским сообщением, воздушным сообщением».
Сухум. 6 августа. Апсныпресс. В Сочи состоялась встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Президента Абхазии.
Как отметил Президент России, цель встречи – обсудить реализацию ранее намеченных планов, а также проектов социального развития.
Кроме того, Владимир Путин выразил уверенность, что предстоящие в Абхазии выборы президента пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей экономической и демократической стабилизации республики.
При этом Рауль Хаджимба подчеркнул важность встречи и обсуждения вопросов межгосударственных отношений. «Те работы, которые проводятся по линии Инвестпрограммы, Инвестиционного агентства, сегодня уже, практически, на стадии завершения. Это – социально значимые объекты, такие как школы, детские дошкольные учреждения. Идут работы по реконструкции энергосистемы. Благодаря той финансовой помощи, которая выделяется Россией, строятся дороги. Немаловажной для нас является та работа, которую мы с Вами проговаривали по поводу наших оборонных ведомств, правоохранительных структур. Следует отметить и ту работу, реализация которой, действительно, даст Абхазии возможность экономически развиваться. Это вопросы, связанные с транспортными коммуникациями, морским сообщением, воздушным сообщением».
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