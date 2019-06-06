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Рауль Хаджимба вручил Шоте Арстаа орден «Ахьдз-Апша» первой степени

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16:43, 13 Июня 2019
Рауль Хаджимба вручил Шоте Арстаа орден «Ахьдз-Апша» первой степени
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял академика Шоту Арстаа.

Сухум. 13 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял академика, доктора филологических наук, профессора, лауреата Государственной премии в области науки имени Г. А. Дзидзария, первого президента Академии наук РА Шоту Арстаа.

За выдающиеся достижения в развитии национального языкознания, а также вклад в основание Академии наук Республики Абхазия и успехи в многолетней учебно-воспитательной деятельности Шота Арстаа был награжден орденом «Ахьдз-Апша» первой степени.

Вручая орден, Глава Государства отметил: «Ваши достижения в науке, в воспитании молодежи, в сохранении абхазского языка очень велики, и государство всегда высоко оценивало вашу деятельность. Уверен, что у вас впереди еще много работы и, думаю, что вы можете еще многого достичь в науке. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия».

Со своей стороны Шота Арстаа поблагодарил Президента: «Одному человеку трудно добиться в науке чего-либо, необходима поддержка. Спасибо за столь высокую награду, но она принадлежит не только мне, но и всем нашим ученым, институтам, они делают все, что в их силах, и эта награда наша общая».

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