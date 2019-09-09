Рауль Хаджимба: у нас есть резервы, и они немаленькие, надо всем объединиться!

Глава государства провел встречу с представителями СМИ.



Сухум. 10 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. Избранный Президент Абхазии Рауль Хаджимба ответил на вопросы журналистов.



Открывая встречу, Рауль Хаджимба подчеркнул: «Будем продолжать начатую работу».



Глава государства прокомментировал намерение Алхаса Квициниа обжаловать итоги выборов Президента и дал оценку действиям оппозиции:



«Это его право. Хотя я знаю, как делались заявления перед началом второго тура, когда они говорили о том, что голос за графу «против всех» – это голос в поддержку действующей власти. Суд определит. Удивительно слышать, что было некое «джентльменское соглашение». Я ни с кем никакое соглашение не подписывал и не обговаривал. Есть Закон, статья 19, о повторном голосовании, и ЦИК в соответствии с этой статьей работал. Просто потом неким господам захотелось развернуть эту ситуацию в другом направлении».



«О возможности говорить с Алхасом Квициниа… На дебатах обсуждалась тема совместной работы, в случае, если одна из сторон проиграет. Но для того, чтобы это сделать, нужно сначала признать результаты выборов. К сожалению, я пока этого не вижу».



«Мы противостояли всему объединенному оппозиционному кругу людей. Мы предлагали варианты, которые позволили бы давно объединить наше общество. Я не раз говорил о создании Консультативного совета, но к сожалению, никто на это не пошел. Нужно всем вместе делать так, чтобы было хорошо для нашего государства, а не для отдельного взятого круга людей. Мы не отказывались от возможности работать с представителями оппозиции. Но когда приглашают одного, у них внутри начинается борьба против этого же товарища».



«Мне часто говорили по поводу Александра Анкваб: «Почему я с ним разговариваю?» Потому что он – гражданин Абхазии, потому что он – депутат Парламента и потому что он – человек, обладающий опытом государственного строительства. Я разговаривал и буду разговаривать со всеми, кто готов строить с нами государство!»



Рауль Хаджимба высказал свою позицию по поводу конституционных реформ:



«Меня всегда удивляет, когда говорят о том, что ничего не сделано за все это время. Сделано много и, в том числе, по конституционным реформам. Например, проведены конституционные реформы в судебной системе, решен ряд вопросов, связанных с возможностью перераспределения полномочий. Была соответствующая Комиссия, которая занималась этими вопросами. Я хорошо помню, как те, которые сегодня говорят о том, что вообще нужно уйти в парламентскую республику, ранее утверждали, что ни в коем случае нельзя перераспределять эти полномочия, президент должен быть надежным, в его руках должна быть полнота власти. Жизнь покажет, на какие реформы мы дальше пойдем. Мы слишком раздемократизировали ситуацию. Нужно показать, что страну нельзя сваливать в пропасть!»



«Предложения о перераспределении полномочий давно были внесены в Парламент, еще со времен Сергея Васильевича Багапш, и они находятся там. Но страх, что баланс ветвей власти может привести к роспуску Парламента, не позволяет понять: баланс власти не может быть в пользу только одной ветви власти. Это же – баланс! Поэтому сегодня продолжают разглагольствовать о том, что нужно чуть ли не переходить в парламентскую форму правления. Такие скачки от одной ситуации к другой опасны».



Глава государства подчеркнул важность укрепления обороноспособности страны:



«Вокруг нас происходят события, связанные с тем, что и Грузия, и ее сотоварищи, ведут активную работу по воздействию не только на Абхазию, но и на Южную Осетию. В целом, мир остается достаточно хрупким. Поэтому, главнейшими для нашего государства остаются вопросы безопасности. Мы проговаривали и с Президентом России вопросы укрепления нашей обороноспособности. Экономическое развитие, социальная сфера – это наши внутренние дела, которые мы должны решать все вместе. У нас есть резервы, и они немаленькие. Надо всем объединиться!»



